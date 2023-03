Un homme de 78 ans meurt dans un incendie dans l’arrondissement de Verdun

Le feu s'est déclaré dans un bâtiment de l'avenue Bannantyne, près de la rue Stephens. Les occupants de l'endroit ont pu été évacués par les services d'urgence.

Les flammes auraient pris naissance dans le sous-sol, selon les premières constatations.

La cause de l'incendie est inconnue pour le moment.

Les pompiers sont toujours sur place afin d'essayer de comprendre les circonstances de l'événement.

Le feu est survenu alors que les Montréalais sont encore ébranlés après trois événements mortels survenus en cinq jours dans la métropole. Jeudi, un incendie mortel a eu lieu dans le Vieux-Montréal et six personnes manquent toujours à l'appel; vendredi, un drame infrafamilial a fait trois victimes par arme blanche, rue Bélanger, dans l'est de la ville; et dimanche soir, la mort par balle d'un jeune homme de 18 ans a secoué les résidents d'Anjou.