Un guide pour soutenir les parents de jeunes souffrants de troubles liés aux dépendances

L’hôpital de Sault-Sainte-Marie et des parents ont collaboré pour créer un guide qui fournit des ressources et des conseils à l’intention de parents de jeunes aux prises avec un trouble lié à la consommation de substances. Cette nouvelle ressource a été lancée à la mi-février avec 500 exemplaires papier et une version numérique.

On peut notamment y apprendre comment identifier les signes de dépendance, comment se retrouver dans le système, où trouver du soutien et y lire des histoires personnelles d'autres parents.

L'idée du manuel est d'abord venue de Lisa Case, directrice clinique en santé mentale et en dépendances à l'Hôpital de Sault-Sainte-Marie.

Lisa Case, directrice clinique en santé mentale et dépendances à l'Hôpital de Sault-Sainte-Marie Photo : Avec la permission de l'Hôpital de Sault-Sainte-Marie

Elle raconte s’être inspirée d’une ressource similaire dans l'Ouest canadien qu’elle a vue passer sur les réseaux sociaux.

« J'ai vu qu'elle [la ressource] avait été développée par des parents et pour des parents via un groupe appelé Foundry en Colombie-Britannique et j'ai pensé que c'était exactement ce dont nous avions besoin ici. » — Une citation de Lisa Case, directrice clinique en santé mentale et en dépendances à l'hôpital de Sault-Sainte-Marie

Il a fallu environ un an pour élaborer le guide.

Les parents ont évidemment contribué au contenu ; toutefois, toutes les lignes directrices et les conseils sont fondés sur des données probantes provenant du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, assure Mme Case.

Des histoires personnelles

Pendant 11 ans, Susan Celetti, une résidente de Sault-Sainte-Marie, a essayé d'aider son fils, Jason, à vaincre sa dépendance aux opioïdes.

Nous avons fait de notre mieux pour trouver de l'aide disponible à ce moment-là. [Chaque lieu] montrait de l’affection et de l’attention [et] voulait aller plus loin , raconte-t-elle.

Susan Celetti a contacté environ 50 organismes autour de Sault-Sainte-Marie afin de trouver de l'aide pour son fils. Photo : Avec la permission de Susan Celetti

Jason est décédé d'une surdose en 2011.

C’est en plein deuil que Mme Celetti s’est sentie appelée à joindre le conseil stratégique antidrogue de Sault-Sainte-Marie et de l’ensemble de la région.

Cette implication l’a mise en contact avec d'autres parents qui avaient vécu des expériences semblables. S’en est suivie cette contribution au guide développé par l’Hôpital de Sault-Sainte-Marie.

Un succès fulgurant

L’intérêt pour ce nouveau guide est si important que 500 exemplaires de plus ont dû être imprimés, affirme Mme Case.

L'Hôpital de Sault-Sainte-Marie a publié 500 exemplaires du livret. Devant le succès retentissant de la publication, 500 exemplaires de plus ont été imprimés. Photo : Avec la permission de l'Hôpital de Sault-Sainte-Marie

Elle attribue cela à la contribution des parents.

« Les parents qui sont réellement dans le système, ils savent mieux que quiconque comment s'y retrouver. Mais si vous n'êtes pas encore dans le système, vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider et les personnes les mieux placées pour le faire sont celles qui sont déjà passées par là. » — Une citation de Lisa Case, directrice clinique en santé mentale et en dépendances à l'hôpital de Sault-Sainte-Marie

Certains parents impliqués dans le projet, comme Susan Celetti, ont vécu la perte de leur enfant, tandis que d'autres sont parvenus à trouver l'aide dont ils avaient besoin.

« Même ceux qui avaient perdu leurs proches avaient des histoires positives en lien avec la qualité et la quantité de temps qu'ils ont pu passer avec leurs êtres chers une fois qu'ils ont pu obtenir les soins nécessaires. » — Une citation de Lisa Case, directrice clinique en santé mentale et en dépendances à l'hôpital de Sault-Sainte-Marie

Mme Celetti croit que le livret aidera les parents qui sont aux prises avec les mêmes problèmes qu'elle a vécus avec son fils, en affirmant que le livre s’adresse au parent qui est terrorisé et qui ne sait pas quoi faire .

« Je crois que nos pires problèmes peuvent être utilisés pour aider les autres. » — Une citation de Susan Celetti

Mme Celetti et Mme Case aimeraient toutes deux voir d'autres villes du nord-est de l'Ontario développer des livres similaires avec leurs ressources locales respectives.

Je sais qu'il y a un désir de diffuser l'adaptation de notre livre , soutient Mme Case qui souhaite que tous ceux qui en ont besoin y aient accès en temps opportun .

Avec les informations d'Angela Gemmill de CBC