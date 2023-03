Des ados arrêtés pour vandalisme sur 140 véhicules à Lévis

Trois adolescents ont été arrêtés à Lévis. Ils sont soupçonnés d’avoir vandalisé plus de 140 véhicules dans le quartier Saint-David dans la nuit du vendredi 10 mars au samedi 11 mars.

Rétroviseurs arrachés, pare-brises fracassés, pneus crevés, c’est le traitement qu'ont reçu une centaine de véhicules stationnés à Lévis la semaine dernière. Les dommages sont évalués à plus de 100 000 dollars.

Les trois jeunes hommes arrêtés sont âgés de 16 et 17 ans. Ils ont été remis en liberté après leur arrestation et devront respecter plusieurs conditions. Ils comparaîtront en Chambre de la jeunesse dans les prochains mois pour répondre à des accusations de méfaits de plus de 5000 dollars, a précisé Véronique Blouin, porte-parole du Service de police de la Ville de Lévis en entrevue à Radio-Canada.

D’ici là, la police de Lévis continue de colliger des informations pour étoffer son dossier de preuves. Elle demande aux résidents du quartier Saint-David qui ont des caméras de surveillance de leur fournir les images si elles sont reliées aux événements en question.

Les vandales ont sévi pendant plusieurs heures, ce qui explique qu’ils ont endommagé autant de véhicules sur un territoire assez vaste. Le secteur des rues Charles-Rodrigue, Bossuet jusqu’à la rue Saint-Georges a été particulièrement touché.