Un bon tuyau : attention aux « faux plombiers »

Il s’est lancé dans la recherche fébrile d’un plombier sur Internet et a fait plusieurs appels. Trop occupé, trop occupé, répond pas… Finalement, quand je suis tombé sur celui-là, j'étais content! Le nom de l’entreprise : Plombier Urgence. En plein dans le mille.

Ils m'avaient parlé de 340 à 500 $ au téléphone , se rappelle-t-il. Deux hommes arrivent un peu plus tard. M. Dion leur désigne la salle de toilette. Mais il doit quitter la succursale plus tôt ce jour-là et laisse le soin à une collègue de payer les plombiers.

Yves Dion et Marie-Soleil Robitaille ont eu recours aux services de Plombier Urgence. Ils estiment s'être fait avoir par l'entreprise. Photo : Radio-Canada

À la fin des travaux, les individus présentent une facture substantielle : 2175,47 $, payables par virement Interac seulement. L’employée paie sans broncher. Je ne suis pas vraiment habituée avec les plombiers , s’excusera-t-elle.

Lorsqu’il apprend le coût de la réparation, Yves Dion est catastrophé. Il n’en veut toutefois pas à sa collègue. Ce n'est pas de sa faute du tout. C'est ma faute à moi, je prends le blâme à 100 %. Mais il ne décolère pas contre Plombier Urgence.

« Je me suis fait arnaquer d'aplomb. » — Une citation de Yves Dion, gérant, Portes & Moulures Dépôt

Si seulement le travail avait été bien fait! Le lendemain, la senteur était terrible dans la salle de toilette , grimace le gérant. Ça fait que, oui, j'ai fait venir un autre plombier.

Michel Larivière, un plombier en règle, n’en revenait pas. Ils ne se sont pas donné la peine de reposer la toilette sur un nouveau beigne de cire. Lui aussi a été estomaqué par le prix demandé par Plombier Urgence. Si j’avais fait le travail, j’aurais demandé entre 230 $ et 430 $, plus taxes.

Yves Dion a tenté de se faire rembourser. J'ai été capable de les rappeler deux fois. Je voulais ravoir l'argent. Les deux fois, on m'a dit : "Monsieur Dion, faites-vous en pas, il y a eu une erreur de ma secrétaire." Après ça, je n’étais plus capable de rejoindre personne.

Un phénomène répandu dans les grandes villes

Le phénomène des faux plombiers sur Internet ne date pas d’hier. C'est apparu aux États-Unis et dans le Canada anglophone principalement , explique Myriam Ertz, professeure de marketing à l’Université du Québec à Chicoutimi. À partir du moment où on est dans un sentiment d'urgence, on ne réfléchit plus toujours de manière 100 % rationnelle. C'est à ce moment-là qu'ils entrent en jeu. Ils proposent un service qui va répondre à cette urgence mais qui va profiter de notre situation de vulnérabilité.

« Ils vont donner un mauvais service ou exagérer les réparations, faire de la casse de manière délibérée pour ensuite surfacturer le consommateur. » — Une citation de Myriam Ertz, professeure de marketing à l’Université du Québec à Chicoutimi

Ces individus investissent dans l’achat de mots clés pour faire monter leurs sites Internet en tête des résultats du moteur de recherche Google. Ces liens commandités coûtent cher; c'est en fait une opération à très court terme qu'ils font , explique Myriam Ertz. Mais leur objectif, c'est de rafler le plus de clients possible, de ramasser le plus d'argent à travers des services mal rendus pour ensuite payer leurs dépenses. Dans tout cela, l’expertise en plomberie est... facultative. Ce sont des complices plus ou moins qualifiés qui seront envoyés chez le client.

Myriam Ertz est professeure de marketing à l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle s'est intéressée spécifiquement au phénomène des faux services offerts sur Internet. Photo : Radio-Canada

Rien n’empêche toutefois une entreprise d’annoncer des services sur Internet, de trouver de la clientèle et de confier les contrats en sous-traitance à de vrais plombiers. Quelqu’un m’a déjà approché pour que je travaille pour lui , raconte le plombier Michel Larivière. Il m’a dit : "Es-tu prêt à accepter du travail supplémentaire? Je te trouve de la clientèle sur Internet, je te les envoie, je garde une partie de l'argent." J’ai refusé ça , poursuit le plombier d’expérience. J’ai assez d’ouvrage comme ça.

Toutefois, les plombiers moins à l’aise avec les rouages du marketing sur Internet peuvent voir un avantage à cette formule.

Alerte à la population

Yves Dion et ses collègues ont publié un avis négatif sur Google contre l’entreprise Plombier Urgence : Attention, arnaque . Puis, ils sont passés à autre chose.

Cependant, de nombreux autres consommateurs ayant vécu la même mauvaise expérience ont porté plainte à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) , qui a pour mission d’assurer la protection du public et de voir au respect de la loi qui régit le travail des plombiers. On a reçu plusieurs plaintes dans un court laps de temps , explique Steve Boulanger, directeur général de cette corporation.

« C'étaient souvent des situations dans lesquelles il y avait exécution de travaux de plomberie dans un contexte d'urgence. On nous dénonçait des coûts excessifs ou une pression indue pour obtenir le paiement. » — Une citation de Steve Boulanger, directeur général de la CMMTQ

La CMMTQ a reçu de nombreuses plaintes dans un court laps de temps concernant des entreprises qui offraient des services de plomberie d'urgence. Photo : Radio-Canada

La CMMTQ a signifié plusieurs constats d'infraction à une entreprise, 9458-4414 Québec inc., à sa propriétaire, Laurie Boies, ainsi qu’à quatre autres individus pour avoir exécuté des travaux de plomberie sans détenir les licences appropriées. C’est d'ailleurs cette entreprise à numéro qui a encaissé le virement Interac de Portes & Moulures Dépôt. Elle est aujourd’hui radiée. Mme Boies et 9458-4414 Québec inc. font face à 25 chefs d’accusation.

Dans un communiqué  (Nouvelle fenêtre) publié en août dernier, la CMMTQ a alerté la population au sujet de Laurie Boies et de son entreprise. Le communiqué précise que 9458-4414 Québec inc. fait affaire dans les régions de la Montérégie, de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides sous plusieurs noms et avec plusieurs numéros de téléphone.

Entreprises soupçonnées d’exécuter des travaux de plomberie sans être membres en règle 9458-4414 Québec inc.

Service Urgence

Plombier Urgence

Plombier Abordable

Plombier Monk

Plombier Saint-Laurent

Plombier Laval

Plombier Rive-Sud

[Ces entreprises] utilisent plusieurs noms, numéros de téléphone (514 307-3419, 450 987-3624, 514 532-0131, 514 535-0176, 514 319-0186 et 438 221-5390), des sites Web (plombierurgence.ca et plombierabordable.com) et des annonces Google pour contacter des clients potentiels. Extrait du communiqué de la CMMTQ

Versions contradictoires

Laurie Boies, que nous avons jointe, affirme ne pas se souvenir de l’appel de Portes & Moulures Dépôt en juillet dernier. Elle a plaidé non coupable des chefs d’accusation qui pesaient sur elle. Je ne faisais pas de plomberie; je répondais aux appels et je m’occupais des paiements, dit-elle. Je n’ai rien fait d’illégal.

Mme Boies rejette le blâme sur son ex-conjoint, Cédrik-Alexandre Brazeau-Verati, qu’elle décrit comme un spécialiste du marketing sur Internet. Elle dit avoir eu avec lui une relation houleuse et l’accuse de s’être servi d’elle comme prête-nom. En 2018, M. Brazeau-Verati a plaidé coupable d'accusations similaires d’exercice illégal de la plomberie.

Cependant, aujourd'hui, Cédrik-Alexandre Brazeau-Verati, que nous avons aussi joint, renvoie la balle à son ex-conjointe. Moi, ce que je fais, c'est de la publicité. Je ne suis pas le boss des entreprises. T'as déjà entendu parler de Laurie Boies? C'est elle qui gère la compagnie. À 100 %.

De gauche à droite, Maxime Marquette, Stéphanie Provost, Laurie Boies et Cédrik-Alexandre Brazeau-Verati. Photo : (Facebook)

M. Brazeau-Verati a promis de nous raconter la vraie histoire ... mais cette déclaration énigmatique n’a pas eu de suite. Quelques heures après notre conversation, il a été arrêté relativement à deux mandats d’arrestation, dont un pour non-respect d’une ordonnance qui lui interdit tout contact avec Laurie Boies.

Selon le Registre des entreprises du Québec, deux autres personnes sont liées à Plombier Urgence : Stéphanie Provost et son conjoint, Maxime Marquette. Mme Provost nous a écrit à propos de son conjoint, un infographiste concepteur de sites Internet : Maxime ouvrait les compagnies à son nom, comme pour les réserver le temps de faire le site Web. Une fois tout en place, le client est supposé reprendre la compagnie et la remettre à son nom.

« Malheureusement, Cédrik a bien niqué Maxime en ne changeant rien. » — Une citation de Stéphanie Provost

Le couple affirme vouloir tourner la page sur sa relation avec M. Brazeau-Verati et Mme Boies.

Après cette mésaventure, Yves Dion a, lui, eu du mal à tourner la page. C'était à moi de conter ça à mon boss. Mais il a compris que je me suis fait avoir, et pas à peu près. J'en ai parlé à nos autres succursales pour pas que ça leur arrive. La prochaine fois, assurez-vous que celui que vous appelez, c'est un bon.

Myriam Ertz encourage d’ailleurs les consommateurs à se renseigner sur leurs droits et à porter plainte. Très peu de consommateurs se plaignent quand un mauvais service est rendu. [...] À partir du moment où une organisation a un nombre élevé de plaintes qui lui est associé, ça commence à intéresser les autorités.

Un bon tuyau Vérifiez si l’entreprise de plomberie avec qui vous faites affaire est bien membre de la CMMTQ . La Corporation demande aux entrepreneurs en plomberie d’afficher clairement qu’ils sont membres. Sur son site Internet, vous pouvez consulter le Répertoire des membres. Encore plus simple : faites une recherche des plombiers disponibles dans votre secteur.  (Nouvelle fenêtre)

Les propos ont été résumés afin d'en faciliter la compréhension.