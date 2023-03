En quête de solutions pour mieux organiser l’industrie de la pêche nord-côtière

Le Créneau d’excellence Ressources, Sciences et Technologies marines et la Chambre de commerce de Sept-Îles-Uashat mak Mani-utenam veulent renforcer la collaboration entre les différents acteurs de l'industrie de la pêche nord-côtière, mais étendre son bassin de partenaires.

Pour ce faire, ils ont organisé un dîner-conférence qui a lieu lundi à Sept-Îles. L’événement rassemble des pêcheurs, des organisations de développement économique, des centres de recherche ainsi que des représentants des ministères provinciaux et fédéraux. Le but : trouver de nouvelles solutions à de vieux problèmes.

On n’est pas aussi organisé que la Rive-Sud , selon la directrice Côte-Nord au Créneau d'excellence, Marilou Vanier. Et pourtant, les défis sont nombreux sur la Côte-Nord : entretien des bateaux, pénurie de main-d’œuvre, acquisition de données scientifiques et protection de l’environnement seront à l’agenda, notamment.

Si ces enjeux sont bien connus, les solutions, elles, tardent à venir, ce qui a mené Mme Vanier à lancer des perches à l’extérieur de son domaine d’action habituel. Entre nous, on a épuisé nos solutions , explique-t-elle. L’idée serait donc de bâtir des partenariats avec d’autres secteurs économiques.

À titre d’exemple, Mme Vanier lance l’idée de faire affaire avec l’industrie minière, qui est déjà outillée pour la réparation de machinerie lourde, pour l’entretien des bateaux de pêche.

Alors que la nature saisonnière du travail aggrave les enjeux de main-d’œuvre dans la transformation des produits de la mer, Marilou Vanier aimerait voir l’industrie se diversifier. Pourquoi un transformateur marin ne se convertirait-il pas en transformateur de petits fruits pour prolonger la saison de ses travailleurs? suggère-t-elle.

On a besoin d’élargir nos horizons et d’aller voir des partenaires qui ne sont pas ceux qu’on n’est pas habitués à voir jouer dans notre cour.

Pour nouer de nouvelles mailles à l’économie de la pêche nord-côtière, le dîner-conférence réunit lundi midi une cinquantaine de participants au restaurant Chez Omer à Sept-Îles.