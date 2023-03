Saguenay veut que la région soit récompensée pour son appui à la CAQ

« On a eu une promesse à deux reprises, ce signal est important et nécessaire. » — Une citation de Michel Potvin, conseiller municipal de Saguenay

Cet engagement avait été pris durant la dernière campagne électorale en septembre dernier, par le premier ministre François Legault lui-même lors d’un passage dans la région.

Pour Michel Potvin, il ne fait aucun doute que le gouvernement doit maintenant tenir parole.

Le conseiller municipal Michel Potvin est le président de la Commission des finances à Saguenay. Photo : Radio-Canada

La CAQ a fait des promesses, je pense qu’on a livré dans la région, on a cinq députés caquistes, c’est le temps de livrer. Demain [mardi] est le plus bel exemple. Moi je pense qu’il faut savoir du gouvernement actuel s’il y a encore de la place pour les régions , a-t-il clairement fait savoir en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Il soutient que des entreprises voudront s’établir dans la zone industrialo-portuaire si le gouvernement accepte de financer le développement des infrastructures.

Ça prend l’eau, le gaz et l’électricité. C’est comme l'œuf et la poule. Autrement, on fait quoi? On va dire à l’usine d’attendre que le gouvernement se décide un jour? Non , soutient Michel Potvin.

Miser sur les régions

Le conseiller municipal estime que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est le meilleur endroit pour développer de grands projets industriels.

Si nous, dans les régions, on n’a pas au moins les grands projets qui demandent de l’électricité, on va avoir quoi? se demande-t-il.

Il assure par ailleurs que la main-d’oeuvre sera au rendez-vous pour alimenter les besoins futurs, contrairement aux appréhensions du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

Pierre Fitzgibbon a laissé entendre que l’entreprise Volkswagen a choisi d’ouvrir une usine de batteries en Ontario parce que la main-d'œuvre n’était pas suffisante dans une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Michel Potvin est plutôt convaincu que de nombreux jeunes de l’extérieur de la région pourraient être attirés par des emplois bien rémunérés et un accès plus facile à la propriété.