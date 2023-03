Des compétitions sportives au Labrador perturbées par le temps doux et pluvieux

La pluie et des températures anormales sont venues perturber deux événements sportifs au Labrador ce mois-ci.

Le comité organisateur des Jeux d’hiver du Labrador, qui ont pris fin samedi, à Happy Valley-Goose Bay, a dû suspendre une course importante en raison de conditions douces sans précédent .

Le comité a annoncé jeudi dernier qu’il n’était plus sécuritaire d’organiser le Labrathon , une série d’épreuves à l’extérieur, parce qu'il n'y avait pas assez de neige. Les compétiteurs participent à un genre de décathon à la labradorienne, perçant des trous dans la glace, allumant un feu de camp pour faire bouillir une marmite pleine de neige et coupant des arbres.

La Cain’s Quest, la course de motoneige la plus difficile au monde, a aussi été annulée, le 7 mars, après des pluies diluviennes dans le sud du Labrador. Plus de 100 mm de pluie sont tombés dans la région de Rigolet.

Avant que la course ne soit annulée, un motoneigiste est tombé dans l’eau parce que la banquise était devenue si fragile. D’autres compétititeurs ont été pris pendant des heures dans des flaques de neige fondante.

La Cain’s Quest, une course de 3500 km faisant le tour du Labrador, a aussi été annulée en 2010 parce qu’il n’y avait pas assez de glace de mer.

La plupart des épreuves des Jeux d’hiver du Labrador, dont les courses de traîneau à chiens et en raquettes, ont eu lieu, malgré les températures élevées.