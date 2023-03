Une troisième personne perd la vie à Amqui

Simon-Guillaume Bourget, 41 ans, a succombé à ses blessures dans un hôpital de Québec. M. Bourget habitait Amqui, mais sa famille est originaire de Gaspé.

Selon la Sûreté du Québec, il serait mort au cours du dernier week-end.

Rappelons que le drame a déjà coûté la vie à Gérald Charest et à Jean Lafrenière, respectivement âgés de 65 et 73 ans. Parmi les six blessés, une personne repose toujours dans un état grave dans un hôpital de Québec.

Steeve Gagnon, 38 ans, originaire de Saint-Léon-Le-Grand, a foncé avec sa camionnette sur des piétons qui marchaient au centre-ville d’Amqui lundi dernier.

Il a été accusé de conduite dangereuse ayant causé la mort.

L’accusé devrait revenir en cour le 5 avril à Amqui pour son enquête sur remise en liberté. D'ici là, il demeure détenu.

À Amqui, dans la Matapédia, la population a vécu un véritable choc. Plusieurs rassemblements ont eu lieu la semaine dernière, dont une lors de la visite du premier ministre, François Legault, pour soutenir la population et les proches des victimes.