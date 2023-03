Révocation des C.A. des réseaux de santé : le mandat des fiduciaires prolongé

M. Richard, ainsi que Suzanne Johnston pour le Réseau de santé Horizon, ont été nommés le 15 juillet après la dissolution des conseils d’administration des deux régies par le premier ministre Blaine Higgs.

Leur mandat devait se terminer en mars 2023, mais Gérald Richard a expliqué lors d’une entrevue à l’émission La matinale que son mandat allait se prolonger de 90 jours au moins après des discussions avec le ministre de la Santé Bruce Fitch.

« J’ai accepté volontiers. Depuis le début de ce mandat-ci, depuis juillet dernier, je vois de l’évolution, c'est encourageant de voir ça. » — Une citation de Gérald Richard, fiduciaire du Réseau de santé Vitalité

Selon lui, le ministre avance dans son projet de moderniser la structure de gouvernance en santé, même s’il admet qu’il n’est pas dans le secret des dieux .

Quand on ouvre la loi sur la santé ou sur les régies [...] c’est clair que ces gens-là veulent s’assurer de faire tous les changements nécessaires pour améliorer la gouvernance , souligne Gérald Richard.

Plus d’embauches que de départs

M. Richard se dit satisfait des progrès réalisés par l’équipe de gestion du Réseau Vitalité. Il souligne entre autres que depuis six mois, pour la première fois, on a observé plus d’embauches que de départs.

C’est peut-être le plus beau progrès qu’on a vu. On a renversé la vapeur. On a plus d’embauches que de départs. On voit que la culture commence à changer. On commence à en parler positivement et ça aide à la rétention, mais aussi au niveau du recrutement.

Les réseaux de santé ont rendu public en décembre un nouveau rapport de progrès, qui mesure l’avancement de certains indicateurs.

L’équipe de gestion mise aussi sur la collaboration avec les communautés et plusieurs rencontres ont été organisées au cours des derniers mois.

Gérald Richard souligne entre autres que des fonds ont pu être accordés aux Commissions de services régionales pour le recrutement de personnel de la santé.

Le mandat du fiduciaire de Vitalité prolongé, émission La matinale

Avec des informations de l'émission La matinale d'ICI Acadie