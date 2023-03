La dignité au cœur de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle

L'ergothérapeute sherbrookoise Camille Gauthier-Boudreault est bien consciente des défis du quotidien auxquels ces gens font face; sa sœur, Anne, est une personne ayant une déficience intellectuelle.

Mme Gauthier-Boudreault, qui est également membre du Conseil d'administration de la semaine, souligne que les prochains jours visent à mettre de l’avant la dignité des personnes qui ont une déficience intellectuelle .

« On s'entend que depuis des années, on souhaite faire reconnaître le plein potentiel des personnes qui présentent une déficience intellectuelle, et ce, dans toutes les sphères de la communauté, de la vie. »