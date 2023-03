Transport aérien : le nombre de plaintes de passagers a triplé en un an

L'arriéré croissant signifie que chaque cas a maintenant besoin de plus d'un an et demi pour être traité par l’Office des transports du Canada (OTC), ce qui incite les défenseurs et les politiciens à remettre en question l'ensemble du processus.

Le porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière de transports, Taylor Bachrach, prévoit déposer ce lundi un projet de loi privé visant à éliminer les échappatoires, à augmenter les amendes et à rendre automatique l'indemnisation des voyageurs dont les vols sont retardés ou annulés.

Taylor Bachrach et John Lawford du Centre pour la défense de l'intérêt public, affirment que la refonte des droits des passagers promise par le gouvernement du Canada pour ce printemps doit rendre automatique l'indemnisation en cas de retards importants ou d'annulations à court préavis.

Promesses d'Ottawa

La semaine dernière, le ministre des Transports Omar Alghabra a promis 76 millions de dollars sur trois ans pour réduire l'arriéré en embauchant 200 employés supplémentaires.

Il s'est également engagé à mettre fin à une échappatoire qui permet aux compagnies aériennes de rejeter les demandes d'indemnisation en invoquant la sécurité comme raison d'une interruption de vol.

L'arriéré de plaintes a augmenté après les nombreuses perturbations dans les aéroports l'été dernier.

Il y a aussi eu des turbulences lors des dernières vacances des Fêtes, alors que la demande de vols augmentait et que les conditions météorologiques étaient mauvaises.