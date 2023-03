Tour du chapeau pour Pierre-Yves Roy-Desmarais au Gala Les Olivier

L’humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais, favori de la 24 e soirée des Olivier avec cinq nominations, a triomphé en récoltant l’Olivier de l’année, en plus de se voir décerner le prix du spectacle et celui d’auteur de l’année auprès de ses complices Alexandre Forest et David Beaucage.

Arnaud Soly s’est également illustré en remportant les honneurs dans la catégorie télé pour Club Soly, en plus de rafler le prix du sketch humoristique de l’année pour son Noël COVID.

La soirée a commencé sous le signe de la diversité alors que l’animatrice Katherine Levac a souligné qu’elle était la première femme à animer le gala depuis Lise Dion, qui avait mené les deux premiers Gala Les Olivier en 1999 et en 2000.

L'humoriste Katherine Levac était à la barre du 24e Gala Les Olivier. Photo : PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Elle a insisté sur le fait qu’elle cochait plusieurs cases en étant une femme, membre de la communauté LGBTQ+ , issue de la francophonie canadienne. Imaginez si j’étais encore grosse , a-t-elle lancé.

Son numéro d’ouverture bien ficelé démarrait avec une série de scènes tournées au préalable et dans lesquelles elle recevait des conseils, notamment de la part de Klô Pelgag qui lui recommandait chaudement de faire des sandwichs aux œufs et Paul Arcand qui disait apprécier les petits poneys .

C’est Fabien Cloutier qui reçu la première statuette de la soirée, se démarquant pour son sketch radio Coquineries, environnement et gestion de la Neige, entendu à l’émission Puisqu’il faut se lever.

Club Soly et C'est comme ça que je t'aime couronnés

Guy Jodoin et Sima Sepehri ont donné un nouveau souffle au thème de la diversité présent dans l’introduction en discutant des multiples différences entre l’homme blanc et la femme d’origine iranienne. Ils ont remis à Arnaud Soly et son équipe l’Olivier de la série humoristique pour Club Soly.

Guillaume Pineault et Kim Thúy se sont ensuite rejoints sur scène pour déterminer lequel d’entre eux avait écrit les meilleurs livres. Puis ils ont décerné le prix de la fiction humoristique de l’année à l’équipe de C’est comme ça que je t’aime.

«C'est comme ça que je t'aime» a aussi remporté un trophée au Gala de l'industrie pour ses textes. Photo : Productions Casablanca

Matthieu Pepper sacré découverte de l'année

L'humoriste Sam Breton a rejoint son amie Katherine Levac pour présenter le prix de la découverte de l’année. Tous deux récipiendaires de cet Olivier, respectivement en 2019 et en 2015, le duo a invité sur scène des membres de la famille de chacune des personnes nommées, pour un semblant d’hommage qui s’est conclu en bien-cuit.

C’est Matthieu Pepper qui a gagné l’Olivier de découverte de l’année. Il a effectué ses remerciements sous le regard fier de sa mère qui tenait sa statuette.

Matthieu Pepper a reçu l'Olivier de la découverte de l'année des mains de sa mère. Photo : PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Virginie Fortin et Arnaud Soly ont offert la prestation la plus solide du gala, défendant l’humour d’avant déguisé en humoristes des années 1990.

Accompagnés d’une chorale d’enfants costumés en personnages humoristiques marquants du début du siècle, ils ont interprété une chanson qui mêlait habilement ironie et nostalgie, rendant hommage à l’époque où, en humour, il n’y avait pas de victimes, juste des chanceuses .

Le balado Les pires moments de l'histoire remporte un Olivier

Le balado Les pires moments de l’histoire avec Charles Beauchesne a été sacré meilleur balado avec script pour une troisième année de suite. L’animateur a laissé ses auteurs remercier le public puisqu’il s’agissait de la première année où ceux-ci pouvaient être nommés avec lui dans la catégorie.

Les salutations officielles des deux paliers de gouvernements ont été menées par les humoristes Neev et Phil Roy, reprenant les airs du ministre du Patrimoine du Canada Pablo Rodriguez et du ministre de la Culture et des Communications Mathieu Lacombe. Les deux ministres se sont joints au sketch pour faire part de leurs commentaires.

Des sketches et un trophée pour Korine Côté

En direct de la maison de Katherine Levac où ils gardaient les jumeaux de celle-ci, Fouki et Mariana Mazza ont lu des livres pour enfants à l’effigie des nommés dans la catégorie des auteurs ou autrices de l’année. Pierre-Yves Roy-Desmarais a reçu son premier Olivier de la soirée, accompagné de ses co-auteurs Alexandre Forest et David Beaucage.

Marilyne Joncas et Maude Landry ont tenté de faire valoir leurs talents d’actrices avant de présenter les nommés de la catégorie du podcast humoristique sans script. Ce sont Stéphanie Vandelac et Thomas Levac qui ont remporté la distinction pour Couple ouvert.

Gabrielle Caron et Justine Philie sont montées sur scène pour récupérer le trophée du numéro d’humour de l’année, La fourche, de Korine Côté, absente parce que tout juste évincée de la télé-réalité Big Brother Célébrités.

Un bref hommage en photo et en musique a été rendu à Jean Lapointe, décédé en novembre dernier.

Mathieu Dufour et Carole (Silvi Tourigny) ont célébré plusieurs anniversaires dont les 35 ans de l’École nationale de l’humour, les 70 ans de Louise Richer, sa fondatrice, les 40 ans de Juste pour rire, un long fleuve tranquille , a exprimé Carole, et les 350 ans de la ville de Terrebonne.

Ils ont remis à un Pierre-Yves Roy-Desmarais des plus émus, l’Olivier du spectacle de l’année pour Jokes chapeau maman magie piano.

Mathieu Dufour et Silvi Tourigny ont partagé la scène le temps de célébrer quelques anniversaires. Photo : PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

On a retrouvé l’animatrice du gala, dans son célèbre personnage de Paige Beaulieu, en converse avec Pierre Brassard personnifiant Pierre Bruneau au cœur d’une soirée électorale qui a permis au public de couronner Arnaud Soly pour son sketch humoristique Noël COVID.

Pierre Brassard a également décerné le trophée de la série web de l’année à Complètement lycée. Accompagnée du réalisateur de la série Alec Pronovost, la conceptrice, l’humoriste et comédienne Rosalie Vaillancourt a remercié les acteurs et actrices de la série qui doivent enchaîner 15 heures de tournage et 15 heures de doublage pour mener à bien son concept.

Tour du chapeau pour Pierre-Yves Roy-Desmarais

En fin de parcours, Patrick Huard a pris les présences des personnes nommées pour l’Olivier de l’année afin d'éviter de finir le gala sur une mauvaise note. Il en a profité pour rappeler l’illustre scène de flatulence dans Lol : Qui rira le dernier? puisque Christine Morency et Arnaud Soly, les deux parties impliquées, étaient nommées.

C’est Pierre-Yves Roy-Desmarais qui a terminé sa récolte en repartant avec la statuette.

Pierre-Yves Roy-Desmarais a remporté l'Olivier de l'année. Photo : PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Inébranlable, Katherine Levac a fait rire ses convives du début à la fin du gala tout en envoyant une série de flèches aux bons endroits, rafraîchissant du même coup l’image générale du gala d’humour, rarement félicité pour la place faite aux femmes.

Avec la collaboration de Zacharie Routhier.