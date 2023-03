La santé mentale est au cœur des drames qui secouent Montréal en 2023

Une situation qui peut exacerber l’anxiété chez plusieurs personnes.

Face aux nouvelles négatives qu’on voit dans l’actualité, on peut se sentir impuissant face à ce qui arrive, ce qui alimente l’anxiété. Pour sortir de cette impuissance, il est important de chercher à retrouver un certain contrôle sur notre quotidien , recommande la Dre Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue clinicienne, conférencière et professeure associée à l’ UQAM .

La spécialiste du trouble de l’anxiété et de l’humeur suggère de limiter la consommation de nouvelles à ce qui est nécessaire pour demeurer informé et de se rappeler que ce sont des événements qui sont rares .

La psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Geneviève Beaulieu-Pelletier

« Notre cerveau tend à surinvestir les nouvelles négatives, ce qui teinte notre perception du monde comme étant plus menaçant. Mettre en mots comment on se sent est très aidant et, au besoin, en parler à un professionnel de la santé mentale. » — Une citation de La Dre Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue clinicienne

Trois événements, cinq victimes

Le 25 janvier dernier, Emmanuel Gendron-Tardif (28 ans), a poignardé sa mère de 61 ans, Lysanne Gendron, dans son logement de la rue Fullum. Le cinéaste était connu pour ses problèmes de santé mentale depuis plusieurs années.

Il a été accusé du meurtre de sa mère, déclaré inapte à comparaître et a aussitôt été envoyé à l’institut Pinel pour 30 jours. Son dossier doit revenir devant le tribunal le 28 mars.

Selon la police, des marques de violence étaient apparentes sur le corps de Lysane Gendron. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Puis, le 19 février dernier, une femme de 26 ans, Amel Benali, connue également pour des problèmes de santé mentale, est soupçonnée d’avoir poignardé sa mère de 54 ans, Luiza Ouali.

Les agents du SPVM s’étaient d’abord rendus dans un immeuble à logements de la rue de Liège dans le quartier Parc-Extension pour intervenir après l’agression armée au couteau contre un voisin de 23 ans, signalé au 9-1-1.

Lorsque les patrouilleurs ont voulu questionner la mère de la jeune femme qui habitait dans le logement voisin, ils ont fait la macabre découverte du corps qui portait des marques de violence à la hauteur du cou. Selon nos informations, la mort remontait à plusieurs heures avant l’arrivée des policiers.

La preuve circonstancielle n’est donc pas directement reliée à la jeune femme de 26 ans, mais les policiers la soupçonnent tout de même d’avoir tué sa mère.

Le meurtre de Luiza Ouali est le deuxième à survenir sur le territoire du SPVM cette année. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Marc Charron

Amel Benali a été envoyée en évaluation psychiatrique à l’Institut Pinel et doit revenir le 22 mars devant le tribunal. Pour le moment, elle fait uniquement face à des accusations d’agression armée envers son voisin, mais des accusations pour homicide pourraient s’ajouter si l’enquête criminelle a suffisamment évolué.

Enfin, le vendredi 17 mars, Arthur Galarneau est accusé d’avoir commis l’irréparable en ayant poignardé à mort sa grand-mère, Francine Gingras-Boucher, ainsi que son père et sa mère, Richard Galarneau et Mylène Gingras (53 ans).

Le jeune accusé de 19 ans était connu pour des problèmes de santé mentale, mais n'avait aucun antécédent judiciaire. Ce dernier a été maîtrisé et arrêté par le SPVM en état de crise total, couvert de sang de la tête aux pieds.

Il a été transporté à l’hôpital Santa Cabrini après son arrestation pour y soigner des blessures. Il fait désormais face à trois chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré. Il devra revenir devant le tribunal le 11 avril prochain.

Des événements violents difficiles à surmonter pour les proches

Ce sont des événements qui peuvent plonger les proches dans une profonde souffrance, une tristesse douloureuse , indique Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue clinicienne.

Elle rappelle que l’accès à des services de santé psychologique doit absolument être offert aussi longtemps que nécessaire .