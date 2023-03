Incendie dans le Vieux-Montréal : une première victime extirpée des décombres

Trois jours après le violent incendie survenu dans le Vieux-Montréal, une première victime a été extirpée de l’immeuble patrimonial totalement détruit, ont annoncé les autorités dimanche soir. Six personnes manquent toujours à l'appel.

À ce stade-ci de l'enquête, nous avons réussi à extirper une première victime à 18 h 45 , a indiqué lors d'un point de presse tenu à 21 h Steve Belzil, commandant de la Section des incendies criminels du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le sexe ou l'âge de la victime ne peut être dévoilé à ce stade de l'enquête, de même que la portion de l'immeuble où le corps a été retrouvé.

Un peu plus tôt, les autorités avaient indiqué que pour des questions de sécurité et de protection du patrimoine montréalais, les deuxième et troisième étages de cet édifice protégé, datant du 19e siècle, seront démontés pierre par pierre.

Les travaux de préparation ont débuté cet après-midi , a mentionné Martin Guilbault, chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

À gauche, Martin Guilbault, chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal. À droite, Steve Belzil, commandant de la Section des incendies criminels du Service de police de la Ville de Montréal. Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Une tente a été installée pour les différents enquêteurs, de même qu’une nacelle, a-t-il précisé.

Un autre point de presse des autorités est prévu lundi matin à 8 h.

Locations illégales

La rue sera fermée toute la semaine prochaine et une toile sera déployée au 224, place D’Youville pour que le travail d'exhumation des victimes manquant toujours à l'appel puisse se faire en toute discrétion.

On en dénombre désormais six, mais il pourrait y en avoir davantage dans cet édifice qui abritait plusieurs logements de type Airbnb. Ceux-ci étaient loués illégalement, n’ayant pas les accréditations nécessaires.

Les causes de l’incendie de cet édifice, comptant 14 logements et un commerce, demeurent pour le moment inconnues.

Chez les proches des victimes, il y a encore beaucoup de questions sans réponse, notamment pourquoi certains logements n’avaient pas de fenêtres.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Dans au moins un logement, l'avertisseur de fumée ne s’est pas déclenché.

Dimanche soir, les autorités n'ont pas voulu donner plus de détails, se contentant d'indiquer qu'elle avaient pris les dépositions des habitants qui avaient survécu à l'incendie.

Le propriétaire de l’édifice, l’homme d’affaires et avocat Émile Benamor, collabore avec les autorités.