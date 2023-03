Un homme accusé de conduite dangereuse après une collision mortelle

Des agents sont intervenus à la suite d’une collision sur la rue Dundas Ouest près de Nottingham Drive peu après 4 h 30.

Une camionnette Ford F-150 noire suivait un VUS Ford Escape argenté en direction ouest à une vitesse élevée lorsque les deux véhicules ont perdu le contrôle et se sont écrasés contre des objets fixes sur la route.

Selon la police, la Ford Escape s'est retrouvée dans l'arrière-cour d'une maison résidentielle. Le conducteur du véhicule, un homme de 37 ans, originaire de Toronto, est décédé sur les lieux.

La F-150 s'est quant à elle immobilisée sur la route, et son conducteur, un homme également âgé de 37 ans et habitant à Toronto, a été arrêté et accusé de conduite dangereuse d'un moyen de transport causant la mort, et de conduite dangereuse d'un moyen de transport causant des lésions corporelles.

L'homme devrait comparaître devant le tribunal lundi, selon la police.

Les autorités ajoutent qu’un passager voyageant dans la F-150 a été transporté à l'hôpital avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

La police demande à toute personne qui pourrait avoir des images de sécurité ou de caméra de tableau de bord de la zone de contacter les enquêteurs.

Avec les informations de CBC