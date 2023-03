Des sentiers de motoneige fermés avant la fin de la saison au nord du Lac-Saint-Jean

C'est le cas notamment d’une large portion du sentier fédéré 373. Il s’agit d’une situation qui est rarement arrivée, souligne le fondateur de la page 711 Info-motoneige, Éric Bélanger.

C’est un petit peu hors de l’ordinaire, mais vu qu’on a eu une saison très tardive, et très peu de neige, juste pour cela, c’est sûr que ça a fait tout un changement , a-t-il mentionné, en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Il est d’autant plus rare que des sentiers au nord du Lac-Saint-Jean doivent fermer avant ceux du Lac-Saint-Jean, a-t-il ajouté. Habituellement, la saison de motoneige se termine au début du mois d’avril.

Cette fermeture aura un impact économique pour les entreprises du secteur.

« Normalement la saison commence beaucoup plus tôt. On a beaucoup plus de neige, ce qui nous permet d’étirer la saison [... ]. Il y a un trois semaines de manque à gagner, vraiment, pour tous les commerces des clubs et ainsi de suite. »