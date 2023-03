L’heure d’ouverture des terrasses sera discutée cette semaine à la Ville d’Ottawa

Cette mesure avait été mise en œuvre durant la pandémie de manière à permettre aux commerçants d'accueillir davantage de clients à l’extérieur et ainsi restreindre les risques de propagation de la COVID-19.

La question sera débattue jeudi prochain par le Comité des transports, avant d’être acheminée vers le conseil municipal de la Ville d’Ottawa pour que l’ensemble des élus expriment leur vote.

On a réalisé durant la pandémie que les jeunes veulent profiter des espaces extérieurs et nous on veut réaménager le marché By pour que les gens puissent en profiter , lance la conseillère municipale de Rideau-Vanier, Stéphanie Plante.

Avant la mise en place de cette mesure initialement temporaire, les terrasses pouvaient déjà rester ouvertes jusqu’à deux heures du matin. Cependant, la règle imposant de cesser le bruit à compter de 23 heures, qui est toujours en vigueur à l’heure actuelle, encourageait les établissements à fermer leurs portes plus tôt.

Le conseiller municipal d’Orléans-Est-Cumberland, Matthew Luloff, dit appuyer également cette politique qui favoriserait, selon lui, une certaine stabilité pour les propriétaires d’établissements. Il est important d'avoir de la cohérence pour rendre plus facile et plus prévisible [la situation] pour les propriétaires de bars et de restaurants.

Quant aux chances que la mesure devienne permanente, Mme Plante se veut plutôt confiante. Le 200e anniversaire du marché By sera en 2026 et tout le monde veut du renouvellement ici au marché By. Une façon de le faire c’est avec des rues piétonnes et avec des terrasses.

À lire aussi : Repenser le marché By à l’aube de son 200e anniversaire

Des réactions mitigées chez les commerçants

Si les élus se réjouissent à l’idée de rendre permanente l’ouverture des terrasses jusqu’à deux heures du matin, les commerçants, eux, sont plus mitigés.

Jheniffer Macintosh est l'assistante-gérante du Zak's Diner. Selon ses mots, cela ne serait pas nécessairement une bonne idée. On a déjà un problème avec l’itinérance et je pense que garder des terrasses ouvertes après minuit met des employés en danger.

Jheniffer Macintosh est l'assistante-gérante du Zak's Diner. Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

Pour garder [les clients] à l’extérieur [jusqu’à une telle heure], il va nous falloir plus d’employés [...] et aussi plus de sécurité, ce qui va coûter plus cher , détaille-t-elle.

Shauna Bradley, membre de la famille propriétaire du pub Heart & Crown situé dans le marché By, affirme en revanche que rendre l’ouverture des terrasses plus tardive de manière permanente serait positif.

Shauna Bradley, membre de la famille propriétaire du pub Heart & Crown situé dans le marché By Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

On aimerait continuer à opérer responsablement [jusqu’à deux heures]. C’est très occupé [de 23 heures à deux heures] et puis l’été c’est juste une couple de mois alors on veut être capable d’en profiter.

Quant à l’enjeu de l’itinérance dans le marché By, Mme Bradley aimerait observer une augmentation de la présence policière afin d’améliorer la sécurité.

Avec les informations de Gabriel Le Marquand Perreault