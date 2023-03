Une campagne contre la construction de l’autoroute 413 dans le Grand Toronto

L’objectif de cette campagne consiste à distribuer des publicités dans les transports en commun de la région pour dénoncer ce projet inutile , selon la Fondation, et pour demander aux usagers ce qui pourrait être fait avec huit milliards de dollars, si cette somme n'était pas allouée à la construction de l’autoroute.

L’analyste des politiques de transport au sein de la Fondation, Gideon Forman, dit être préoccupé par ce projet du gouvernement Ford qui empiéterait sur une partie de la ceinture de verdure et sur des milliers d'hectares de terres agricoles , alors qu’il n’y a plus beaucoup d’espaces verts et de forêts dans le sud de l’Ontario , dit-il.

« Nous ne devrions pas remplacer nos terres agricoles par une autoroute. » — Une citation de Gideon Forman

Nous avons besoin [de nos terres] pour cultiver la nourriture, et nous devons conserver le travail de nos agriculteurs , ajoute M. Forman.

Il dénonce également le risque que représenterait la construction de l’autoroute pour certaines espèces animales, notamment les poissons dans la rivière Humber.

« Ce que nous voulons signaler dans cette campagne c'est le gâchis que cela représente. » — Une citation de Gideon Forman

Un panneau qui annonce l'emplacement de la future autoroute 413 devant de l'équipement lourd à Woodbridge, en Ontario. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

L’analyste des politiques de transport croit par ailleurs que la nouvelle autoroute serait une incitation à utiliser la voiture, ce qui n’est pas la bonne approche en pleine crise climatique , estime-t-il.

Nous n'aidons personne en construisant une nouvelle autoroute, nous ne faisons qu'empirer le problème de congestion , insiste M. Forman.

Sur cette question du transport, il recommande plutôt à la province d’offrir des alternatives comme des pistes cyclables, des routes piétonnes, et un meilleur système de transport public.

Si nous investissons ces huit milliards de dollars pour améliorer nos transports en commun, nous pourrions permettre à trois fois plus de personnes de se déplacer, et pour moins cher.

L’analyste suggère également l'installation d’une nouvelle ligne de train Go et l’ouverture de nouveaux autobus.

« Nous pouvons faire bien d'autres choses avec cet argent. » — Une citation de Gideon Forman

La fondation estime que cet investissement pourrait plutôt servir à recruter davantage d'infirmières, à construire 40 000 nouveaux logements abordables, ou encore à construire de nouveaux hôpitaux.

De son côté, l'Alliance de la construction résidentielle et civile de l'Ontario (RCCAO) avait déclaré au printemps dernier que le projet de l'autoroute 413 répondrait aux besoins de la province en permettant aux personnes et aux marchandises de circuler partout en Ontario .

Selon l'organisation, ce projet soutiendrait jusqu'à 8000 emplois par an , dans la construction notamment, sur une période de cinq ans. Elle génèrerait jusqu'à 2,3 milliards de dollars de revenus pour les travailleurs de l'Ontario tout au long de sa construction . Et elle réduirait aussi la congestion dans le Grand Toronto qui coûte à l'économie 11 milliards de dollars .

La RCCAO estime par ailleurs que la victoire des progressistes-conservateurs lors des dernières élections provinciales est une preuve que la population de l'Ontario considère ce projet comme nécessaire et qu’elle le soutient.

Le projet de l’autoroute 413 était l’une des promesses centrales de la campagne électorale des progressistes-conservateurs ontariens au printemps dernier. Cette autoroute doit traverser les municipalités de Vaughan, Caledon, Brampton et Halton sur une soixantaine de kilomètres.

