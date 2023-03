Richmond aux couleurs de l’Irlande

Cette fête est célébrée à Richmond pour la 146e année, c’est un moment important pour la communauté, qui célèbre pendant un mois.

« La parade, ça fait longtemps qu'elle existe. On fête notre 146e anniversaire cette année, fait que c’est la tradition et tous les commerçants et les autres associations et organismes embarquent, ça fait que c'est très familial. C'est populaire. Puis, il y a gros des gens de l'extérieur qui descendent pour venir voir ça. » — Une citation de Erika Lockwood, présidente de la Société Saint-Patrick de Richmond.

C'est une tradition, puis nous, on a beaucoup d'Anglais dans le coin, on a beaucoup d'Irlandais, déclare une citoyenne, Rita Lambert. Puis je trouve ça merveilleux de [célébrer la Saint-Patrick]. Puis, on a tellement de belles fêtes ici à Richmond! Les chevaux, puis tout, faut voir notre défilé.

Lévriers irlandais, chevaux, mais aussi véhicules décorés ont défilé dans les rues. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Honnêtement, au mois de mars, à Richmond, tout le monde se dit irlandais , explique la présidente de la société Saint-Patrick de Richmond, Erika Lockwood.

Autour de 5000 personnes se sont réunies, des gens de la région comme des gens de l’extérieur, pour profiter des activités. Hors Montréal, c’est à ce rendez-vous de Richmond que le plus grand nombre de descendants irlandais du Québec se rassemblent.

Les gens étaient nombreux à s'être déplacé, malgré le froid. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Je pense que tout le monde a besoin de fêter le patrimoine et surtout à ce temps-ci de l'année on a besoin d'une occasion d'être dehors , soutient une membre de la Société Saint-Patrick de Richmond, Kathleen Keenan.

Avec les informations d'Arianne Béland.