Des résidents de Burnaby dénoncent un projet d’usine de recyclage dans un parc

Le projet devrait à terme recycler environ 150 000 tonnes de déchets organiques par an. Le conseil municipal a affirmé qu'il créera des emplois, réduira les émissions de gaz à effet de serre, et sauvera de l’argent à long terme.

Les manifestants, comme d'autres résidents qui ont dénoncé ce projet dernièrement, voient cependant ce projet différemment, citant un manque de consultation et une destruction inutile d'une réserve naturelle qui leur est chère.

L’énorme parc Fraser Foreshore longe le fleuve du même nom. L’usine lui enlèverait 8,5 hectares, soit environ 12 % de sa superficie.

« Ils n’ont pas informé les résidents de Burnaby. Alors nous, on s’est levé et on a dit "non, cela n’est pas acceptable". Cela est un espace vert qui a une grande valeur en termes d'écosystème, de faune, et d'habitat de poissons. »