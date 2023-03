Disparue en 2000, l’aster du golfe Saint-Laurent renaît au parc national Kouchibouguac

L’aster du golfe Saint-Laurent (Symphyotrichum laurentianum) pousse dans le sud du Nouveau-Brunswick, aux îles de la Madeleine et à l’Île-du-Prince-Édouard, mais nulle part ailleurs dans le monde.

Après maintes recherches durant plusieurs années, les scientifiques avaient conclu que l’espèce avait complètement disparu du parc national Kouchibouguac après une tempête qui a enseveli ces plantes en octobre 2000 et les a empêchées de germer.

Les efforts de rétablissement au parc Kouchibouguac ont été pilotés par l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, où un professeur de botanique, Christian Lacroix, étudie l’aster du golfe du Saint-Laurent depuis des années.

Le botaniste David Mazerolle, scientifique des écosystèmes à Parcs Canada, explique qu’il a fallu passablement d’essais pour réussir. Une trentaine de locations ont été choisies, mais seulement quatre ont produit un nombre suffisant de graines.

Nous avons maintenant deux sites dans le parc [Kouchibouguac] où l’espèce survit depuis maintenant six ans , explique-t-il. Il y a eu des défis, mais c’est absolument un succès.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L’aster du golfe Saint-Laurent Photo : gracieuseté de David Mazerolle, Parcs Canada

Selon Parcs Canada, 1330 plantes matures ont été observées en 2017 sur les sites ensemencés, ce qui constituait la première régénération naturelle en 12 ans dans le parc.

Pour croître et survivre, l’aster du golfe Saint-Laurent a besoin de conditions très spécifiques. David Mazerolle explique par exemple que la plante pousse où il y a du sel, mais ne peut le tolérer en trop grande quantité.

C’est une plante annuelle qui laisse tomber ses graines et meurt. Il faut une germination fructueuse pour observer des résultats soutenus.

D'après Parcs Canada, l’aster du golfe du Saint-Laurent  (Nouvelle fenêtre) prospère dans les marais salés, mais ce milieu se fait de plus en plus rare, à cause de l’érosion, de l’élévation du niveau de la mer, du développement côtier et du tourisme.

L’aster a néanmoins besoin que les tempêtes viennent perturber son environnement et la débarrasse des autres espèces, car la plante ne s’épanouit pas s’il y a trop de végétation autour d’elle.

Alors on la retrouve habituellement sur les rives où il n’y a que du sable nu, ou presque, avec peu de végétation qui pousse autour. Des endroits qui ont été balayés par les vagues causées par les tempêtes , dit David Mazerolle.

Il précise que l’aster est facile à faire pousser dans une serre, et que le programme pour soutenir l’espèce est peu dispendieux, comparativement aux projets de rétablissement de plusieurs autres espèces.

Par ailleurs, cela vaut la peine, dit-il, car c’est une des rares plantes qui est propre au Canada atlantique.

L’espèce a probablement évolué il y a environ 10 000 ans dans notre région. C’est l’une des rares espèces endémiques de notre région , mentionne-t-il.