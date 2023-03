COVID-19 : un retour à une certaine normalité amène des entreprises à se reconvertir

Par exemple, pour Scott Thompson, fondateur de la distillerie Mad Laboratory, à Vancouver, passer du whisky au gel hydroalcoolique n'a jamais été un projet à long terme.

Nous avions décidé que la vente de gel hydroalcoolique ne faisait pas partie de notre ADN , souligne-t-il. Il s'est avéré que nous avons eu raison. Nous espérions que ce soit une demande à court terme.

Il mentionne que son entreprise est revenue à la production de boissons dès le début de 2022. Cette décision lui a permis d'éviter d'avoir un stock trop important de produits hygiéniques invendus.

La conversion des distilleries

M. Thompson dit ne pas comprendre ses concurrents qui ont fait le grand saut au printemps de 2020. Il reconnaît que la demande en gel hydroalcoolique était sans précédent au cours des premiers mois de la pandémie, mais il espère ne pas revivre une pareille situation.

Ils pensaient que les gens en voulaient plus, encore plus et toujours plus. [...] J'étais à bout de nerfs.

Plusieurs entreprises qui s'étaient lancées dans la fabrication d'équipements de protection au début de la pandémie ont dû fermer leurs portes, alors que d’autres s'en sont mieux sorties.

Le secteur des distilleries, par exemple, semble s'en être relativement bien tiré. Selon le président de la guilde des distilleries artisanales de la Colombie-Britannique, Tyler Dyck, tous ses membres ont survécu à la pandémie. Certains ont dû consacrer jusqu'à 80 % de leur production à du gel hydroalcoolique à cause de la pénurie dans les hôpitaux et autres lieux publics.

M. Dyck affirme que le retour à la production de boissons n'a pas été difficile, même si l'expérience demeure éprouvante. Des distilleries sont coincées avec des centaines et des milliers de litres de gel alors que la demande est presque nulle, note-t-il, ajoutant qu’à peine 10 % de ses membres ont atteint le seuil de rentabilité en fabriquant des gels.

Certains fabricants ont réduit leur stock en vendant directement aux consommateurs. Plusieurs en ont gardé un goût si amer que Tyler Dyke doute qu'elles acceptent de se convertir à nouveau si une nouvelle pandémie frappe le pays.

Ces séparateurs dont tout le monde avait besoin

Nick Ngo, un cadre de la société Sixstream Signs, se rappelle vivement le printemps de 2020, marqué par l'arrivée d'un grand nombre d'entreprises fabriquant des séparateurs anti-éternuement en acrylique.

Au cours de cette période, les entreprises surgissaient comme par enchantement. Quiconque savait se servir d'une scie en faisait. Je n'étais pas nécessairement d'accord, mais c'était ce qu'ils faisaient.

La plupart d'entre elles ont fermé leurs portes bien avant la levée des restrictions, notamment à cause de difficultés d’approvisionnement et elles qui ont résisté à la pandémie sont celles qui, comme la sienne, proposaient d'autres produits avant la COVID-19, ajoute-t-il.

Le retour aux activités d’avant la pandémie s'est particulièrement bien passé pour les entreprises qui disposent d'une source de matériaux bien établie pouvant servir à fabriquer des articles pouvant être utilisés tant en contexte pandémique qu’en temps normal.