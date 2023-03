Une artiste Gitxsan produit un jeu de cartes inspiré de sa culture

L’artiste Gitxsan Michelle Stoney a choisi d’immortaliser la culture et le patrimoine de sa Nation en illustrant un jeu de cartes.

Celle qui, jusqu’à maintenant, s’est déjà adonnée à la fabrication de bijoux et de tambour, de même qu’au design graphique, à la peinture et aux murales a eu l’idée de se lancer ce défi en voyant une publicité pour un jeu de poker en ligne à la télévision.

Elle a d’abord dessiné un as de pique. Je trouvais ça trop simple , confie-t-elle. Elle s’est ensuite tournée vers le joker, qui a véritablement lancé le projet.

J’essaie toujours d’intégrer la culture des Gitxsan de la côte nord-ouest. Puisque le joker est un tricheur et, notre tricheur, c’est le corbeau , cite-t-elle en exemple.

De là, elle a fini par dessiner un jeu complet. Pour y arriver, elle a fait quelques recherches et s’est inspirée de pratiques et de personnages traditionnels des Autochtones de la côte ouest, comme les guerriers et les cueilleurs.

Pour les figures, Michelle Stoney s'est inspirée de membres de sa famille. Photo : Ian Hennes

Chaque couleur représente un clan différent. Pour les figures, Michelle Stoney s’est inspirée de ses ancêtres, dont ses grands-parents. La reine est une guérisseuse qui ressemble, en fait, à ma mère , explique-t-elle. Mon grand-père, lui, a joué dans un film d’où j’ai tiré des images de lui en habit de guerrier.

Elle dit avoir reçu une réponse favorable de la communauté et des internautes. Je connais plusieurs Premières Nations qui utilisent beaucoup de cartes , explique-t-elle, ajoutant que maintenant, ils peuvent jouer avec des cartes les reliant à la culture Gitxsane.

Avec les informations de Courtney Dickson