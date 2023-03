Le restaurant le Villageois de Saint-Narcisse renaît de ses cendres

Le 24 mai dernier, le restaurant le Villageois de Saint-Narcisse était la proie des flammes. Le brasier a complètement ravagé le seul et unique restaurant du village, mais depuis le propriétaire s'est retroussé les manches.

La construction d'un nouveau restaurant vient tout juste de commencer et devrait s’achever au début du mois de juin. L’ancien restaurant était ouvert depuis les années 80 et était un incontournable dans le petit village d’un peu moins de 2000 habitants.

Pour moi, dans ma tête, c'était un non-sens de ne pas poursuivre , explique Maxime Normandin, propriétaire des restaurants du groupe Villageois. C'est une institution dans le village. C'est un restaurant qui est hyper bien implanté, qui roule très très bien, avec une clientèle vraiment fidèle , ajoute-t-il.

Les travaux de reconstruction ont débuté la semaine dernière. La structure est déjà en place. Le nouveau restaurant pourra accueillir 110 personnes et aura sa propre terrasse.

C'est sûr qu'on ne s'éloignera pas de notre concept de base. On va être encore là avec nos spécialités, avec nos menus du jour et nos tables d'hôtes. On va rester pas mal Villageois.

Une vingtaine de personnes travailleront au restaurant et, selon le propriétaire, il n’y a pas de problèmes de main-d'œuvre en perspective.

Même fermée, cette institution narcissoise jouit d'une popularité sans équivoque. Environ la moitié des anciens employés seront de retour. En plus, d'autres personnes ont déjà manifesté leur intérêt à être embauchées.

L'incendie s'est déclaré vers 4h, le 24 mai dernier. Photo : Facebook (capture d'écran)

Un retour attendu

La réouverture du restaurant, c’était le souhait de toute la communauté, selon le maire de Saint-Narcisse, Guy Veillette.

« C'est un service de proximité, c'est un service essentiel. » — Une citation de Guy Veillette, maire de Saint-Narcisse