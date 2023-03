Elle lance un appel à la générosité pour garder sa résidence pour aînés ouverte

La maison dans laquelle est établie la résidence ayant besoin de nombreux travaux de rénovation, Mme Gagné a fait le choix de lancer une campagne de sociofinancement sur la plateforme GoFundMe.

« Ce qui m’a amené à ça, c’est que je crois que c’est une nécessité dans notre village d’avoir une belle résidence comme ça. C'est chaleureux, c’est familial, et je pense que les gens en ont besoin. Les gens qui ne se sentent plus en sécurité chez eux, ici il y a une présence 24 h sur 24, alors on peut être là pour eux et ça nous fait plaisir aussi d’être là pour eux », affirme-t-elle.

« Les résidents, c’est pour eux autres que je fais la demande financière, pas pour moi, pour eux. » — Une citation de Miriane Gagné

Le bâtiment de la Résidence Bel-Humeur nécessite plusieurs travaux de rénovation, dont le remplacement de la toiture. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Parmi les travaux à effectuer figurent notamment le remplacement de la toiture, la réfection de la salle de bain ainsi que le remplacement du monte-escalier.

Mme Gagné reconnaît l’existence de subventions gouvernementales pour de tels projets, mais soutient ne pas être en mesure de fournir la part demandée par le gouvernement pour l’octroi de ces aides financières.

« Financièrement, on a presque du mal à finir les mois. On veut refaire la toiture, il faut absolument qu’elle se fasse refaire. Les assurances, bientôt elles vont nous dire que ça n’a plus de bons sens. C’est vraiment une nécessité », dit-elle avec émotion.

Miriane Gagné, propriétaire depuis 10 ans de la Résidence Bel-Humeur pour aînés à Lorrainville. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Une vocation

Détenant une formation de préposée aux bénéficiaires, Miriane Gagné pourrait de son propre aveu facilement se trouver un emploi dans le réseau de la santé, mais elle tient à continuer à offrir un milieu de vie chaleureux aux résidents de son village.

« Je pourrais me trouver une job bien facilement ailleurs, mais j’ai à cœur cette place, les gens aussi », laisse-t-elle tomber, émotive.

Rose Jolette a vécu toute sa vie à Lorrainville et ne se voit pas terminer ses jours ailleurs que dans son village natal. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Rose Jolette, l’une des pensionnaires de la Résidence Bel-Humeur, ne se voit pas terminer ses jours ailleurs.

« Je me sens chez nous, je suis venue au monde à Lorrainville. Je me suis mariée, je restais là, j’ai toujours été ici. Partir de ma maison, je ne serais plus heureuse. » — Une citation de RoseJolette

Résidant avec sa mère Rose en tant que proche aidante, Janelle Fleury souligne le dévouement de la propriétaire des lieux.

Elle invite la population à être généreuse afin d’éviter que les résidents aient à déménager dans d’autres localités de la région.

« Quand tu vis ici, le personnel sur place va se déplacer si les gens sont moins bien, ils vont vérifier leur état de santé, ils vont s’inquiéter pour eux et sont là pour les écouter également. Vraiment, c’est une vie familiale à l’intérieur d’une maison pour personnes retraitées », dit-elle.

Arrivant en fin de vie, le monte-escalier de la résidence doit être remplacé. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

« Ça nous préoccupe grandement », dit la préfète

Questionnée sur la situation de la résidence Bel-Humeur, la préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, s’est dit grandement préoccupée, de façon générale, par la question de l’hébergement et des soins aux aînés dans la région.

« Quand on regarde ce qui se passe à la grandeur du Québec, ce n’est pas seulement dans notre région, c’est à la hauteur de l’ensemble du Québec, les résidences pour personnes âgées privées rencontrent des enjeux majeurs pour leur survie. On parle d’assurances, de capacité d’accueil et de coordination entre les besoins des différents CISSS et CIUSSS », évoque-t-elle.

La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La plus grande crainte de Mme Bolduc est de voir des personnes âgées être déracinées de force de leur milieu, en raison d’un manque de logements et de ressources.

« Les difficultés, bien qu’elles soient à hauteur du Québec, chez nous, ce que ça pourrait vouloir dire, c’est qu’on va déplacer des aînés vers des villes comme Rouyn-Noranda, Amos ou Val-d’Or, alors que leur famille, leurs proches aidants sont ici au Témiscamingue. Ça, pour nous, c’est inacceptable », affirme-t-elle.

Claire Bolduc assure que la MRC prendra tous les moyens dont elle dispose pour soutenir la Résidence Bel-Humeur ainsi que toutes les autres qui pourraient se trouver en situation similaire.

« Les moyens dont dispose la MRC ne permettent pas d’intervenir dans le contexte d’entreprise privée, rappelle-t-elle. Par contre, sur le plan politique, on peut être très actif, ce que nous faisons actuellement. On ne laissera pas tomber ni les propriétaires ni les résidents de ces résidences-là. C’est clair que toutes les démarches politiques qui sont requises, qui sont nécessaires dans un contexte comme celui-là, ces démarches-là vont être faites. »