Francophonie : Louise Mushikiwabo choisit Caroline St-Hilaire

À moins d'un revirement inattendu de dernière minute, l'ancienne mairesse de Longueuil et ex-candidate de la Coalition avenir Québec, Caroline St-Hilaire, deviendra la numéro 2 de l'Organisation internationale de la Francophonie.

Selon nos informations, la secrétaire générale de l' OIF , Louise Mushikiwabo, a choisi Mme St-Hilaire comme administratrice de l'organisme. Elle en a informé Québec et Ottawa au cours des dernières heures.

La nomination sera soumise lundi matin au Conseil permanent de la Francophonie qui se réunira à Paris. Cette étape devrait permettre d'entériner officiellement la décision.

Le retour du Québec

Le gouvernement Legault voit dans la nomination de Caroline St-Hilaire le signal du retour du Québec dans la Francophonie . En coulisses, on souhaitait ardemment occuper une place importante dans la seule organisation internationale où le Québec siège comme État membre, au même titre que le Canada.

Le gouvernement espère que Mme St-Hilaire fera mieux connaître la Francophonie. Il veut aussi démontrer l'importance de cette organisation pour le rayonnement international du Québec.

Selon nos sources, Ottawa a accepté de soumettre la candidature de Caroline St-Hilaire. Le gouvernement Trudeau aurait aussi proposé le nom d'une autre personne avec un profil différent et dont l'identité est inconnue pour donner le choix à la secrétaire générale.

Nomination partisane?

Le gouvernement Legault devra défendre cette nomination qui sera inévitablement perçue comme partisane par les oppositions. Caroline St-Hilaire a été défaite comme candidate de la CAQ dans la circonscription de Sherbrooke aux dernières élections en 2022.

Déjà, la semaine dernière, le chef par intérim du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, accusait François Legault d'avoir fait un deal avec sa candidate en cas de défaite. À l'époque de Maurice Duplessis, on appelait ça du patronage, nommer du monde qui sont du bon bord , avait-il ajouté.

Questionnée sur la possible nomination, la ministre des Relations internationales Martine Biron s'est défendue, indiquant que la décision finale revenait à la secrétaire générale.

Des portes tournantes

Louise Mushikiwabo a succédé à Michaëlle Jean comme secrétaire générale de l' OIF en octobre 2018. Les deux administrateurs canadiens qu'elle a nommés comme bras droit ne sont pas restés en poste très longtemps.

D'abord, en octobre 2020, Catherine Cano a quitté ses fonctions à peine un an et demi après son arrivée. Des médias ont alors fait état d'une relation tendue entre elle et Mme Mushikiwabo.

Puis, il y a quelques jours, l' OIF a annoncé que le mandat du successeur de Mme Cano, Geoffroi Montpetit, ne serait pas renouvelé, ouvrant la porte à la nomination de Mme St-Hilaire.