Curling : une finale du Brier très spéciale pour un joueur du Nord de l’Ontario

Dix ans après sa première victoire au Brier, E.J. Harnder, un curleur originaire de Sault-Sainte-Marie, a pu célébrer sa victoire de ce tournoi majeur.

Encore plus spécial, il a remporté ce match en jouant avec une nouvelle équipe et contre son frère et ancien coéquipier Ryan Harnden, une expérience hors du commun selon lui.

C'est difficile à décrire, mais c'est une expérience extraordinaire , affirme-t-il.

Pendant la majeure partie de sa carrière professionnelle, E.J. Harnden a joué dans la même équipe que Ryan, avec comme capitaine leur cousin Brad Jacobs.

L’an dernier, les deux frères sont devenus agents libres, après que M. Jacobs ait annoncé qu’il prenait une pause de sa carrière professionnelle.

Ryan a rejoint l'équipe de Matt Dunstone au Manitoba et E.J. a rejoint le champion canadien Brad Gushue et son équipe de Saint-Jean de Terre-Neuve.

E.J. affirme qu'il était émouvant de jouer contre son frère en finale.

Je voulais vraiment voir Ryan bien performer, parce que si nous devons les battre, vous savez, je veux les battre quand ils sont à leur meilleur niveau , explique-t-il.

Ça nous oblige à donner le meilleur de nous-mêmes quand l'autre équipe est à l'œuvre , ajoute-t-il.

Selon lui, le fait de jouer dans des équipes différentes a été une expérience positive pour les deux frères.

Nous nous ennuyons tous de ne pas jouer les uns avec les autres, mais je pense que nous apprécions tous les nouvelles expériences , affirme-t-il.

M. Harnder a notamment dû s'habituer à jouer avec une équipe qu'il considérait autrefois comme rivale, mais il indique qu’il avait toujours admiré l’équipe menée par Brad Gushue.

Il y a tellement d'attention aux détails dans tout ce qu'ils font, et probablement plus que n'importe qui d'autre sur le plan technique , explique-t-il.

Ils lancent la pierre exactement de la même façon, encore et encore, de sorte que lorsque Brad pose le balai, nous prenons tous le même chemin.

M. Harnder se prépare à représenter le Canada aux championnats du monde à Ottawa le mois prochain. En attendant, il dit qu'il est de retour sur la glace avec son frère.

Au-delà de la préparation, je vais profiter de ces quelques semaines pour passer du temps avec ma famille , indique-t-il.

La semaine dernière a été assez éprouvante, alors je vais surtout m'amuser avec ma famille et m'assurer que, dans deux semaines, je serai mentalement et physiquement frais et dispo.

Les frères Harnden vont se retrouver aux championnats du monde, puisque Ryan devrait rejoindre l'équipe Gushue comme remplaçant.

Avec les informations de Markus Schwabe de CBC.