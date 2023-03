Diverses activités en région pour souligner la semaine de la déficience intellectuelle

Plusieurs activités et des campagnes de sensibilisation seront organisées partout au Québec et en Abitibi-Témiscamingue sous le thème de la dignité.

L'occasion de rappeler à la population les enjeux entourant ces frange de la société et l’inclusion des personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs proches.

À Val-d'Or, l'un organisme l'Aile Brisée d'aide aux parents d’enfants handicapés a concocté une panoplie d'activité de sensibilisation et d'information tout au long de la semaine.

L'Association pour l'intégration sociale de Rouyn-Noranda tiendra aussi une activité samedi prochain à Granada.

C'est l'occasion de rappeler à tout le monde que c'est important d'intégrer nos personnes handicapées intellectuelles aux activités de la vie quotidienne. On sent que les gens sont de plus en plus conscientisés, mais on peut continuer le travail pour les rendre visibles , explique la présidente Josée Fortin qui veut aussi faire la promotion des services que son organisme offre.

La présidente du conseil d'administration de la maison Émile-Aurélie et maman d'Aurélie, Josée Fortin Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Son organisme qui chapeaute la Maison Émile et Aurélie n'a pas de financement suffisant pour poursuivre sa mission sans contraintes.

La présidente Josée Fortin a dû trouver d'autres alternatives pour pouvoir continuer à offrir des services aux membres.

Nous sommes devenus une ressource intermédiaire et on accueille 6 personnes comme ressource intermédiaire qui ont différents handicaps soit physique ou intellectuel ou les deux. Ça nous permet ainsi d'avoir l'argent nécessaire pour embaucher des préposés, ce qui fait qu'on peut mélanger nos deux services, la ressource intermédiaire et on offre des chambres à nos parents qui ont besoin de répit , faits avoir la présidente.

L'organisme va lancer prochainement une campagne de financement pour agrandir ses locaux afin de continuer à tenir son camp de jour.

« Non seulement on donne du répit aux parents, mais on fait également tous les étés un camp de jour pour les enfants qui ne peuvent pas être intégrés au camp de jour régulier offert par la ville de Rouyn-Noranda. » — Une citation de Josée Fortin

L'organisme ne veut pas en rester là. Il souhaite toucher le plus de personnes possible avec un tout nouveau service aux parents d'enfants de 21 ans qui quittent l'école.