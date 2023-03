Succès pour un programme de hockey en français à Calgary, selon son organisatrice

Le Centre d'appui familial de Calgary proposait un programme de hockey en français aux jeunes de 5 à 12 ans qui a pris fin dimanche. Selon sa directrice générale et organisatrice, Mouna Gasmi, le projet a été un succès et sera de retour à l’automne.

Le programme pilote a débuté le 8 janvier et s’est terminé dimanche. Les dix dernières sessions se sont très très bien passées, les jeunes ont beaucoup aimé ce sport , s’exclame Mouna Gasmi, précisant que ces derniers ont été séparés en deux équipes, selon le confort des jeunes .

Faire du sport en français

L’objectif de cette initiative, selon l'organisatrice, était de donner aux jeunes francophones l’accès à un sport dispendieux, un sport coûteux et [de] pouvoir le pratiquer dans leur langue, leur première langue, ou une langue à laquelle ils accordent de l’importance, le français .

« Il ne faut pas oublier qu’on est une minorité dans un océan anglophone et donc pouvoir pratiquer le français et faire des choses en français à l’extérieur de l’école est primordial, très important. » — Une citation de Mouna Gasmi, directrice générale, Centre d’appui familial de Calgary

Pour l'entraîneur Gary Daigle, à droite sur la photo, offrir un programme de hockey en français aux jeunes permet de leur montrer que le français ne s'apprend pas seulement à l'école, mais aussi dans un contexte ludique, comme au hockey. Photo : Radio-Canada

Gary Daigle, un des entraîneurs du programme, abonde dans le même sens. Pour les jeunes, ça leur montre que le français ce n'est pas seulement à l’école, mais aussi à l’extérieur de l'école, même dans les activités sportives.

Il affirme avoir observé des progrès chez les jeunes et, selon lui, certains ont développé assez de confiance pour considérer s’inscrire dans une équipe.

Henry Phillips fait partie des 49 jeunes qui ont enfilé des patins pendant 10 semaines. J'aime beaucoup le hockey [...] je veux faire le gardien pour le hockey , lance l'enfant de 7 ans qui a pu s'essayer au poste de gardien de but.

Sa mère, Erika Philipps, est ravie qu'il ait eu accès à un programme en français. Mes enfants sont dans l'immersion, alors je voulais avoir une opportunité pour faire le français, pas juste à l'école, alors ça c'était une bonne opportunité pour nous. Elle compte d'ailleurs réinscrire ses enfants dans un programme de hockey l’an prochain.

Rendre le sport plus accessible

Ce programme de hockey a notamment été possible grâce au soutien de la fondation des Flames de Calgary qui a offert 10 000 $ au Centre d'appui familial de Calgary. Ils ont financé ce programme pour pouvoir payer l’arène, payer les contractuels qui sont les entraîneurs de hockey, acheter du matériel à ceux qui sont dans le besoin , explique Mouna Gasmi.

Les demandes des familles varient vraiment, il y avait ceux qui n'avaient besoin de rien du tout, on a juste offert les rondelles et les bâtons; et ceux qui ont demandé du matériel comme le casque, les patins ou encore l'équipement de protection. Ça dépendait vraiment des besoins de chacun , ajoute l'organisatrice.

Priska Yvonne est la mère de deux filles de 6 et 10 ans inscrites au programme. Originaire du Kenya, c’est la première fois que ses filles ont eu la chance de jouer au hockey. C’est un peu bizarre pour nous. On est arrivés ici en 2018, avant on habitait en Afrique, alors il n’y a pas de neige, pas de hockey , confie-t-elle.