Réforme des retraites : le gouvernement français demeure inflexible

Depuis que l'exécutif a actionné jeudi l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter ce texte sans vote, la colère ne retombe pas chez les opposants à la réforme, mobilisés depuis la mi-janvier contre le passage de 62 à 64 ans de l'âge de départ à la retraite.

Dénonçant un déni de démocratie , des manifestants s'étaient de nouveau réunis samedi dans plusieurs villes de France, notamment à Paris, où de brefs heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre pendant la soirée.

Des incidents s'étaient déjà produits dans la capitale jeudi et vendredi soir sur l'immense place de la Concorde, près de l'Assemblée nationale, que les autorités ont depuis interdite aux manifestants.

Un policier traîne un manifestant sur la place de la Concorde. Photo : AFP / Julien De Rosa

Instant décisif

Fragilisé par la contestation, le gouvernement mené par la première ministre Élisabeth Borne a tenté dimanche de faire bloc à la veille d'une journée où il jouera sa survie.

Deux motions de censure seront examinées lundi à l'Assemblée nationale, où le parti présidentiel Renaissance détient une majorité relative.

Dans le cas, arithmétiquement peu probable, où une de ces deux motions serait adoptée, le gouvernement serait démis et le projet sur les retraites serait repoussé.

Ce sera un moment de vérité. La réforme des retraites vaut-elle, oui ou non, la chute du gouvernement et le désordre politique? La réponse est clairement non , a certifié le ministre de l'Économie et poids lourd du gouvernement, Bruno Le Maire, dans le quotidien Le Parisien.

En première ligne sur le dossier des retraites, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a assuré ne pas croire à une union des oppositions de gauche, de droite et d'extrême droite autour d'une motion de censure.

Il faudrait pour cela qu'elle rassemble une coalition des "contre", des "anti", pour obtenir une majorité très hétéroclite sans ligne politique commune , a-t-il dit estimer dans les colonnes du Journal du dimanche, défendant de nouveau une réforme destinée, selon lui, à sauver le système de retraite .

Il faut continuer

À gauche, l'opposition cherche à se projeter au-delà de lundi afin d'éviter une démobilisation en cas de rejet des motions de censure, qui serait synonyme d'adoption de la réforme.

La lutte va continuer quel que soit le résultat , a assuré Jean-Luc Mélenchon, chef de file du parti de gauche radicale La France insoumise, sur la radio RTL.

Je ne dirai jamais qu'il faut arrêter la mobilisation tant que la réforme à 64 ans est proposée, il faut continuer , a-t-il insisté alors qu'un front syndical uni appelle à une neuvième journée d'action jeudi.

Le président français Emmanuel Macron a choisi de recourir à l'article 49.3 de la Constitution française, qui lui permet de faire adopter un projet de loi sans le soumettre au vote de l'Assemblée nationale. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Agence France-presse / Benoit Tessier

Emmanuel Macron fragilisé

Quelle que soit l'issue de la procédure lundi, l'exécutif a déjà laissé des plumes dans cette crise.

Le chef de l'État Emmanuel Macron, qui joue son crédit et son deuxième mandat sur cette réforme, a vu sa cote de popularité s'écrouler en mars à 28 %, au plus bas depuis 2019, selon un sondage pourtant réalisé avant la décision d'avoir recours à l'article 49.3, dont il est le véritable instigateur.

La patronne des députés du parti présidentiel, Aurore Bergé, a reconnu dimanche que ce passage en force a pu être mal vécu dans l'opinion et qu'il faudra retisser le lien avec les Français.

Signe des tensions, la permanence du chef du parti d'opposition de droite Les Républicains, Éric Ciotti, a été caillassée dans la nuit de samedi à dimanche à Nice pour le pousser à voter en faveur de la motion de censure.

D'autres parlementaires pro-réforme ont également été pris pour cible, ce qui fait craindre des actions violentes à leur encontre.

Sur le front social, plusieurs secteurs clés de l'économie restent perturbés, notamment les transports, la collecte des déchets et l'approvisionnement en carburant.

La plus grande raffinerie du pays, située en Normandie et exploitée par TotalEnergies, a ainsi commencé à être mise à l'arrêt par des opposants. D'autres sites pourraient suivre ce mouvement inédit depuis le début de la mobilisation.