Le refus de Québec à un moratoire sur les claims miniers est fortement contesté

Pendant que le gouvernement Legault estime qu’un moratoire sur les claims miniers enverrait un mauvais message à la communauté internationale, des groupes environnementaux du Québec pensent que cette décision coûtera cher aux contribuables et à l’environnement.

Dans une note envoyée à Radio-Canada, la Coalition Québec meilleure mine affirme que la décision du gouvernement Legault pourrait coûter cher aux contribuables et à l’environnement, alors que plusieurs régions du Québec ont connu un boom de claims miniers variants de 40 % à 400 % depuis deux ans.

En effet, vendredi dernier, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina a jugé qu’il serait dangereux d'imposer un moratoire sur les claims miniers.

Car, selon elle, ça enverrait un mauvais message à la communauté internationale qui souhaite que le Québec participe à la décarbonation de l’économie.

Mais la Coalition ne l’entend pas de cette oreille. Pour elle, la ministre minimise l’impact des travaux d’exploration minière en les résumant à soulever le gazon .

Une fois un claim acquis, la Loi sur les mines permet plutôt aux compagnies d’y mener des dizaines de forages, des décapages mécaniques, voire même certains dynamitages, sans aucune évaluation environnementale ni consultation publique des populations directement touchées ,écrit-elle.

La Coalition estime, par conséquent, qu’il faut une fois pour toutes abolir la préséance de la Loi sur les mines sur les autres usages du territoire .

D’ailleurs, toujours selon la Coalition Québec meilleure mine, le gouvernement s’expose à de coûteuses poursuites et à des indemnisations salées s’il tente plus tard d’exproprier des claims miniers dans l’intérêt public, notamment pour protéger des lacs, des sources d’eau potable ou des milieux naturels valorisés par les populations .

La Coaltion pense par conséquent, imposer un moratoire temporaire jusqu’à la réforme des normes désuètes est la seule approche prudente et cohérente pour éviter la dégradation du climat social .

Élargir les consultations

Suite à tous les éléments mis en lumière, la Coalition demande à la Maïté Blanchette Vézina d’élargir les consultations sur l’encadrement minier. La Coalition propose aussi à la ministre de faire une tournée des régions.

ll est inacceptable que le sort d’un sujet aussi crucial pour l’avenir des régions soit encore une fois discuté à Québec derrière des portes closes au public[...]Les deux ateliers prévus à Québec les 14 et 20 avril prochains avec une liste restreinte d’invités et un portail web ne suffiront pas à prendre en compte de manière significative les demandes des Nations autochtones, des municipalités et des citoyens directement affectés par l’appétit incontrôlé de l’industrie minière pour le territoire , indique-t-elle.

Plus de détails à venir...