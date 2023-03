Cérémonie et élan de solidarité envers la famille décimée en Beauce

Près d'une centaine de citoyens se sont réunis à l'église Sainte-Méthode dans le cadre de la messe dominicale. Un segment a été consacré aux victimes de l'accident qui a fait trois morts et trois blessés graves.

L'église Sainte-Méthode, à Adstock, en Beauce. Photo : Radio-Canada

Henrik Asselin, 42 ans, un garçon de 12 ans et une fillette de 4 ans ont péri dans une violente collision frontale survenue mercredi sur la route 112 à Saint-Frédéric, en Beauce. Deux autres enfants se trouvent dans un état grave à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal, la mère est également hospitalisée, mais sa vie ne serait pas en danger.

Pour plusieurs, la cérémonie de dimanche fut un moment pour se recueillir, prier et offrir leurs sympathies aux victimes. Fleurs, peluches, jouets et dessins ont été déposés sur l'autel. Plusieurs citoyens rencontrés ont été visiblement émus.



Sur place, des proches des victimes, des élus et des intervenantes comme Lysa-Pierre Bolduc, qui est travailleuse sociale au sein de l'organisme Au cœur des familles agricoles, un réseau d'aide psychosociale en milieu rural.

Lysa-Pier Bolduc est travailleuse sociale pour l'organisme Au cœur des familles agricoles. Photo : Radio-Canada

[Mon travail] c'est vraiment de m'assurer que les gens sont sensibilisés et qu'ils sachent ou appeler s'ils ont besoin d'aide , dit-elle. C'est pour ça que je suis là : sensibiliser les gens, leur rappeler les services, rappeler aux gens de se dire qu'ils s'aiment, de se tenir coude à coude.

Élan de solidarité

Depuis mercredi, un vent de solidarité déferle sur la municipalité de 3000 âmes. Des dizaines d'éleveurs de la région se sont proposés afin de maintenir à flot l'exploitation laitière de la famille endeuillée.

Le maire d'Adstock a reçu de nombreux appels d'agriculteurs des quatre coins de la province désireux d'offrir leur aide aux victimes. Pascal Binet songe a mettre sur pied une campagne de sociofinancement afin d'épauler la famille sur le long terme.

Le maire d'Adstock Pascal Binet. Photo : Radio-Canada

On vit une boule d'énergie cette semaine et dans les semaines à venir , pense le maire. Mais il y aura une récupération qui sera lente, faudra être là aussi pour la suite et c'est ce qui me préoccupe beaucoup.

La municipalité s'active afin d'assurer un lien entre les organismes d'aide, la famille des victimes et les donateurs.

« Faut assurer une suite. Faut pas que ça tombe comme "la routine reprend". On veut être là pour la suite des choses. » — Une citation de Pascal Binet, maire d'Adstock

Une autre cérémonie en mémoire des victimes avait eu lieu jeudi soir.

Avec les informations de Philippe L'Heureux