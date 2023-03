Lait maternisé : des parents face à des tablettes vides dans les commerces canadiens

Les laits maternisés en poudre se font rares sur les tablettes des épiceries et des pharmacies au Canada depuis plusieurs mois, obligeant des parents à se tourner vers des laits options beaucoup plus dispendieuses, comme des préparations liquides.

Stéphanie Chouinard dit qu’elle cherche désespérément des préparations en poudre pour son bébé depuis la naissance de son bébé de six mois. Comme maman, c’est assez anxiogène, honnêtement , a-t-elle avoué en entrevue à D'abord l'info, dimanche matin.

Celle qui est aussi professeure adjointe en science politique au Collège royal militaire de Kingston a expliqué faire régulièrement le tour de plusieurs épiceries et pharmacies près de chez elle dans l'espoir de trouver des produits en poudre.

Elle a avoué faire des provisions lorsqu’elle a la chance de tomber sur sa marque habituelle, ce qui nécessite parfois de visiter plusieurs commerces.

« De mon point de vue de professeure, je trouve intéressant d’analyser les discours publics, mais de mon point de vue de maman, c’est stressant. » — Une citation de Stéphanie Chouinard, du Collège royal militaire de Kingston

Stéphanie Chouinard dit que le lait maternisé en poudre se fait rare au moins depuis la naissance de son enfant, il y a six mois. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Heureusement, j’ai le temps de faire cela, car je suis en congé de maternité , a-t-elle dit.

Approvisionnement suffisant, mais limité

De son côté, Santé Canada confirme que l'approvisionnement de préparations pour nourrissons au Canada est actuellement limité [...] mais que l'approvisionnement actuel est suffisant dans son ensemble pour nourrir tous les bébés au pays. Cependant, l'offre est moins importante en termes du nombre de produits et formats disponibles alors que plusieurs fabricants s'efforcent de compenser l'augmentation de la demande pour leurs produits .

Par exemple, certaines marques spécifiques ou formats particuliers peuvent ne pas être disponibles ou l’approvisionnement sera irrégulier selon les endroits. En particulier, les produits de marque maison sont plus rares, mentionne l’agence fédérale. Il se pourrait aussi que les petits formats soient plus difficiles à trouver, les producteurs privilégiant les grandes quantités.

Certains marques spécifiques ou formats particuliers peuvent ne pas être disponibles, explique Santé Canada. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Clement Goh

Mme Chouinard n’a pas manqué d’aborder la question du prix des préparations pour nourrissons, en forte hausse en raison de la loi de l’offre et la demande. Dans son cas, nourrir son bébé lui coûte de 50 à 60 $ par semaine avec des produits réguliers en poudre. Celle-ci a évoqué des prix de cinq à six fois plus élevés, en termes de volume, pour les produits liquides. Ce qui n’est pas à la portée de tous les parents évidemment.

Autorisation temporaire des produits importés

Pour pallier la situation, Santé Canada indique avoir accordé une acceptation temporaire pour certains produits importés. L'agence en propose certains sur son site et offre des conseils aux parents qui voudraient changer de produits ou de marques.

Si vous optez pour cette solution, Santé Canada conseille d’en parler à un professionnel de la santé avant de choisir un produit de remplacement. Certains enfants en sont tombés malades.

Mme Chouinard voit un parallèle entre les pénuries de préparations pour nourrissons et celle de médicaments à la fin de l'année dernière, dont il avait beaucoup été question dans les médias à l’époque. Le gouvernement a pris des correctifs et les résultats sont visibles sur les tablettes des détaillants, a-t-elle expliqué.

Mais dans le cas des laits maternisés, les difficultés d’approvisionnement n’ont pas trop fait les manchettes.

Il me semble qu’on commence à s'y intéresser , a-t-elle dit. Évidemment, la population commence à poser des questions et là, le gouvernement agit. Il ne semble pas avoir été trop proactif de ce côté.

Une pénurie qui perdure

Il faut dire que la pénurie a évolué au fil des mois. Aujourd’hui ce sont les produits réguliers qui se font rares alors qu’à l’été 2022, il manquait plutôt de produits de spécialité.

À ce moment-là, les parents de bébés souffrant d'allergies, de problèmes digestifs et de troubles métaboliques qui devaient être nourris avec ces produits spécialisés ont eu fort à faire pour continuer à nourrir leurs petits aux prises avec des conditions particulières.

Mais pourquoi ça arrive maintenant?

Tout cela est attribuable à la fermeture d’une importante usine au Michigan, celle des Laboratoires Abbott, en février 2022, qui est un des quatre manufacturiers nord-américains de préparations pour nourrissons.

Il s'agit d'un des principaux fournisseurs du Canada. C’est donc dire tout l’impact que cela a pu avoir sur l’approvisionnement au pays, particulièrement pour ce qui est des formules spécialisées, car cette usine américaine est la seule à les produire.

Contamination et enquête

Les activités ont été interrompues pendant plusieurs mois en raison de problèmes de contamination. Quelques infections bactériennes ont même été détectées chez des nourrissons qui avaient consommé des préparations provenant de cette usine.

La situation était si sérieuse que le gouvernement américain avait ouvert une enquête sur cette usine de préparation pour nourrisson du Michigan, où plusieurs irrégularités ont été trouvées.

La production a repris en juillet, mais le mal était fait. Le retard est difficile à rattraper alors que les conséquences du manque de main-d’œuvre se généralisent. L’effet de rareté a aussi mis de la pression sur la disponibilité des stocks en magasins.

Avec des informations de Carla Oliveira