Les prix des billets d’avion explosent… et ne sont pas près de redescendre

Si vous envisagez de prendre l’avion pour vos vacances cet été, il va falloir vous attendre à une facture particulièrement salée. Pour certaines destinations, comme l’Europe, le prix des billets a doublé par rapport à l’année dernière. Et on ne s’attend pas à ce que cette tendance s’estompe bientôt.

Sans surprise, comme tout secteur d'activité économique, l'inflation a joué [...] dans le secteur du tourisme , souligne Michel Archambault, professeur émérite de tourisme et fondateur de la Chaire de tourisme Transat de l’Université du Québec à Montréal ( UQAM ), à l’émission Les faits d’abord.

Par exemple, il faut maintenant débourser environ 1200 $ pour un vol Montréal-Porto, comparativement à 770 $ en octobre 2022.

Selon lui, la hausse du prix du mazout, la rareté de la main-d'œuvre et le nombre limité de sièges ont entraîné de lourdes pertes pour les transporteurs aériens, qui doivent gonfler leurs prix.

Une demande en surchauffe

Malgré des tarifs qui grimpent en flèche, la demande est au rendez-vous, selon Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal. Les ménages, qui ont été privés de voyages pendant la pandémie, sont prêts à renouer avec leurs habitudes.

« C'est un peu comme si les consommateurs avaient été mis dans un presto pendant trois ans [...] et là, on commence à ouvrir le couvercle et on voit que ça explose. » — Une citation de Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal

Dans ce contexte, les aéroports fonctionnent à plein régime pour pouvoir accueillir les nombreux voyageurs. La capacité des aéroports est complètement dépassée, c'est pour ça que tous les aéroports du monde annulent des vols , note Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de l'aviation civile et professeur à l’ UQAM .

Toute l'infrastructure est surexploitée , notamment car des compagnies aériennes ont dû remiser une partie de leur flotte par manque de personnel.

« Il faut à peu près 15 à 20 pilotes par avion. Alors si vous intégrez cinq avions, ça fait à peu près 75 pilotes. Ces pilotes-là, on ne les a pas. » — Une citation de Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de l'aviation civile et professeur à l’UQAM

Conjoncture particulière au Canada

En Europe et aux États-Unis, les voyageurs peuvent toujours se tourner vers les compagnies aériennes à bas prix, comme EasyJet ou Southwest. La situation est bien différente au Canada, qui est un tout petit marché sur le plan international , ce qui favorise une concentration du marché, comme le relève Jacques Nantel.

Malheureusement, la réglementation n’a pas été favorable pour l'implantation d'un véritable low-cost au Canada , déplore M. Archambault.

M. Ebrahimi abonde dans le même sens : les conditions ne sont pas réunies à l’heure actuelle pour permettre à de nouveaux acteurs d’émerger sur le marché. Pourtant, le rôle du gouvernement est d'encourager la concurrence, selon le professeur.

Interrogé sur la récente approbation par le gouvernement fédéral de l’achat de la compagnie Sunwing par WestJet, il évoque une fusion scandaleuse ayant lieu malgré les craintes exprimées par le Bureau de la concurrence.