Des Ontariens privés du Crédit d’impôt pour les vacances à cause de Airbnb

Emily Young et sa famille de trois personnes sont parties en vacances en Ontario au cours de la dernière année. Elle espérait pouvoir bénéficier du Crédit d’impôt pour les vacances en Ontario.

Lorsqu’elle a rempli sa déclaration d’impôt ce mois-ci, elle n’a toutefois pas pu obtenir le numéro de TVH associé aux différents Airbnb qu’elle a loués.

Le numéro est nécessaire pour obtenir le crédit d’impôt.

Lorsqu’elle a fait connaître son problème auprès de la plateforme, elle dit avoir été renvoyée vers les loueurs directement.

Un seul d’entre eux a été en mesure de lui fournir ce numéro. Pour les deux autres, ils l'ont renvoyé à nouveau vers Airbnb.

Pourtant l’entreprise lui aurait dit ne pas pouvoir lui fournir ces numéros pour des raisons confidentialité .

« J'espérais que cela soit résolu et que je puisse remplir la partie sur la TVH et ne pas me voir refuser le Crédit d’impôt pour les vacances. »