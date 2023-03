Les Stars s’imposent contre les Flames dans les dernières secondes de la prolongation

Jason Robertson a marqué le but vainqueur de la prolongation en marquant son deuxième but du match dans une victoire des Stars de Dallas par la marque de 6-5 contre les Flames de Calgary, samedi.

Robertson a marqué à seulement 12 secondes de la fin de la prolongation.

Joe Pavelski, Wyatt Johnston Radek Faksa, Jason Robertson et Jani Hakanpaa ont également marqué pour les Stars. Roope Hintz a récolté deux aides et Jake Oettinger a arrêté 33 tirs.

Rasmus Andersson et Mackenzie Weegar ont tous deux inscrit un but et deux aides pour les Flames. L’équipe calgarienne est à quatre points des Jets de Winnipeg, l’équipe qui détient la dernière place qualificative en séries éliminatoires dans l'Ouest.

Elias Lindholm a inscrit un but et une aide. Blake Coleman et Nick Ritchie ont également marqué pour les Flames. Le gardien calgarien Jacob Markstrom a arrêté 20 tirs dans la rencontre.

Les Stars ont marqué deux fois dans les deux premières minutes du match.

Cependant, les Flames ont marqué trois buts sans riposte en l'espace de sept minutes en deuxième période pour mener brièvement 4-3. Robertson a égalisé pour les Stars avant la fin de la période.