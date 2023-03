Les terres agricoles en Abitibi-Témiscamingue sont les moins chères au pays

La société d’État commerciale fédérale a publié cette semaine un rapport annuel sur la valeur des terres agricoles au pays.

Dans la région, une acre était évaluée à 1500 $ en moyenne en 2022, un chiffre qui n'a pas bougé depuis deux ans.

Au même moment, la valeur moyenne des terres a augmenté de 12,8 % à l’échelle du Canada et de 11 % au Québec.

L’Abitibi-Témiscamingue est la seule région dont les valeurs sont demeurées stables en 2022. Il y a eu peu d’acheteurs provenant d’autres régions, ce qui a freiné la hausse des prix sur le marché , indique le rapport de FAC.

Pour le président régional de l'Union des producteurs agricoles, Pascal Rheault, les bas prix suscitent souvent l'intérêt des spéculateurs.

C'est sûr que ça a un avantage au niveau de la relève. Si on veut attirer des nouveaux producteurs, surtout dans la production bovine, je pense ça a quand même un avantage ce prix-là. Mais c'est sûr que de l'autre côté, au niveau des investisseurs, ils peuvent souvent acheter des grands blocs de terre pour le futur parce qu'on sait que ça va prendre de la valeur. Tantôt nos terres vont être très prisées, je suis à peu près certain , assure Pascal Rheault.

Pascal Rheault, président de la Fédération de l’UPA d’Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Selon le producteur agricole, ce bas prix indique souvent qu'il est difficile de faire de l'agriculture en région.

C'est sûr que l'éloignement a son effet. Puis il y a certaines productions qu'on ne peut pas faire. Il y a le maïs et le soja [très cultivées] dans les régions centrales. C'est quand même assez payant puisque tu peux les combiner avec une autre production, c'est plus rentable pour une entreprise. Ce sont des productions qu'on ne peut pas faire ou très peu, c'est pour ça que le prix des terres est plus bas ici , explique le producteur agricole.

Il rappelle aussi qu'avec la hausse des intrants et les taux d'intérêt, il est de plus en plus difficile pour les agriculteurs en région de rentabiliser leurs terres.

« Je peux dire que ça reste encore une très belle région pour produire. Je pense qu'il y a possibilité de se développer, mais on attend aussi des signaux des gouvernements pour nous appuyer. » — Une citation de Pascal Rheault

C'est aussi ce que souligne Financement agricole Canada. L’industrie agricole n’a pas été épargnée par l’inflation puisque les prix des intrants agricoles ont grimpé en même temps que les prix des produits de base , peut-on lire dans le rapport annuel.

L'Union des producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue croit que le manque d'infrastructures agricoles est un frein au développement du secteur en région. Pascal Rheault rappelle que l'Abitibi-Témiscamingue ne dispose toujours pas d'un abattoir régional.

En Abitibi-Témiscamingue, le prix moyen des terres agricoles est passé de 180 $ l'acre en 1996 à 1 500 $ l'acre en 2022.