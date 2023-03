Le premier ministre de la N.-É. et la ministre de la Santé écouteront les infirmières

Le premier ministre Tim Houston et la ministre de la Santé Michelle Thompson ont convoqué une réunion avec des infirmières de toute la Nouvelle-Écosse, dimanche.

Un message a été envoyé aux infirmières par l’entremise de leurs syndicats respectifs vendredi pour les informer que le premier ministre et la ministre tiendront une conversation en ligne dimanche pour entendre leurs idées et leurs commentaires sur les soins de santé en Nouvelle-Écosse .

Des salaires plus élevés et des horaires plus souples sont deux raisons pour lesquelles les infirmières en début de carrière quittent les hôpitaux de la Nouvelle-Écosse. Photo : Evan Mitsui/CBC

La réunion survient alors que le gouvernement négocie des contrats avec les syndicats d’infirmières. Les dirigeants du Syndicat des infirmières de la N.-É. et du Syndicat des employés gouvernementaux de la N.-É. ont dit à maintes reprises que le gouvernement doit en faire plus pour attirer et retenir les infirmières dans la province.

L’avis qui a été envoyé aux infirmières indique que les 1000 premières personnes à s’inscrire à la réunion pourront poser des questions. Quiconque tentera de se joindre à la rencontre par la suite ne pourra y assister en raison de la capacité limitée du système.

Les taux d’inoccupation du personnel dans les hôpitaux augmentent et le gouvernement compte de plus en plus sur des services infirmiers coûteux pour combler les lacunes.

Rien à voir avec les négociations

L’attachée de presse du premier ministre Tim Houston, Catherine Klimek, a déclaré que la réunion de dimanche n’a rien à voir avec les négociations contractuelles .

Il n’est pas surprenant que le premier ministre souhaite entendre directement les infirmières , a déclaré Mme Klimek dans un courriel.

Michelle Thompson est la ministre de la Santé de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Il parle régulièrement aux Néo-Écossais pour connaître leurs idées et leurs commentaires. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons organisé une tournée de sensibilisation aux soins de santé. Le premier ministre et le ministre Thompson ont entendu des milliers de travailleurs de la santé , a-t-elle spécifié.

En 2021, le premier ministre Tim Houston a promis que, pendant cinq ans, le gouvernement embaucherait tous les diplômés des écoles d’infirmières de la Nouvelle-Écosse qui veulent travailler dans la province.

Même avec cette promesse, la ministre de la Santé Michelle Thompson a avoué plus tôt cette année que l’autorité sanitaire pourrait embaucher 1500 infirmières immédiatement si elles étaient disponibles.

Les représentants syndicaux ont dit que le gouvernement doit en faire plus pour améliorer les conditions de travail et augmenter les salaires s’il y a le moindre espoir de remédier aux problèmes de recrutement et de maintien en poste auxquels la Nouvelle-Écosse, comme le reste du pays, est confrontée.