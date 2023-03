Certains patients vont se retrouver sans médecin de famille dans la Petite-Nation

Deux médecins de famille ont annoncé qu’ils quitteront leurs fonctions d'ici la fin de l'année, au Centre local de services communautaires (CLSC) de la Petite-Nation. Une situation qui ne fait qu'exacerber la pénurie de médecins dans la région. Il manquerait entre 50 et 80 médecins de famille en Outaouais.

Les départs des deux médecins qui exerçaient dans la Municipalité de Saint-André-Avellin dépendent chacun d’une cause différente. Alors que l’un part à la retraite, l’autre a choisi de regagner sa région d’origine de l’Estrie.

Pour le maire de Saint-André-Avellin, Jean-René Carrière, ces départs sont extrêmement dommageables. Même s’il se veut optimiste, il redoute que la situation devienne problématique pour les patients qui ont un état de santé peut-être plus stable.

Jean-René Carrière, maire de Saint-André-Avellin. Photo : Radio-Canada

L’enjeu serait ainsi de trouver des médecins pour pallier les deux départs, une tâche difficile à en croire Marie-Hélène Lasalle-Folot, directrice par intérim au département des urgences du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais (DSP) au volet urgence et fluidité.

Il y a un roulement constant à la Petite-Nation. C’est très difficile, malgré [le fait] qu’on soit toujours en recrutement actif, il reste que ce n’est pas facile de stabiliser la Petite-Nation , explique-t-elle.

Améliorer les conditions salariales

Alors que les médecins de certaines régions éloignées bénéficient de mesures financières compensatoires, la docteure confie que ce n’est pas le cas de la Petite-Nation, ce qui a pour effet de diminuer sa compétitivité dans l’optique du recrutement.

La solution serait ainsi, selon M. Carrière, d’améliorer les conditions salariales des médecins de la Petite-Nation pour favoriser la venue de professionnels.

On est conscients que les médecins ici ne sont pas attirés à cause du salaire, il faut absolument équilibrer les chances, ce n’est pas parce qu’un médecin travaille à Saint-André-Avellin qu’il mérite moins que n’importe où ailleurs , déplore-t-il.

La désignation des régions quant à leur éloignement dépend du ministère de la Santé et de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) selon la Dre Lasalle-Folot, ceci influençant la bonification salariale du personnel médical.

Dre Marie-Hélène Lasalle-Folot, directrice par intérim au département des urgences du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais Photo : Radio-Canada

Rencontre avec le ministre Dubé

Par le moyen d’une résolution, les maires de la MRC de Papineau demandent une rencontre urgente avec le ministre de la Santé, Christian Dubé afin d’aborder la question des salaires des médecins.

On est conscient que tout ce qui touche au salaire ne relève pas du CISSS de l’Outaouais, mais du ministre de la Santé [...] On est conscient que les médecins ici ne sont pas attirés à cause du salaire, il faut absolument équilibrer les chances, ce n’est pas parce qu’un médecin travaille à Saint-André-Avellin qu’il mérite moins que n’importe où ailleurs, donc nous ce qu’on demande c’est tout simplement cette reconnaissance-là pour favoriser nos chances d’avoir des médecins qui veulent venir travailler à Saint-André-Avellin , ajoute M. Carrière.

D'après le CISSS de l'Outaouais, il manquerait entre 50 et 80 médecins de famille dans la région.

Dans une déclaration écrite transmise à Radio-Canada, le ministère de la Santé indique être conscient qu’il y a des efforts à faire pour retenir les médecins en Outaouais.

Mais affirme que la valorisation de la médecine familiale est une priorité pour Christian Dubé.

Et que le ministère travaille à améliorer les conditions de pratique des médecins de famille et valoriser la médecine familiale auprès des étudiants.

Avec les informations d'Olivier Daoust