Rouyn-Noranda souhaite multiplier les ruelles vertes

Le concept qui revient pour une troisième année consécutive vise à embellir les ruelles de tous les quartiers de la ville.

La municipalité offrira une aide financière pouvant aller jusqu’à 10 000 $ en plus d'accompagner les promoteurs tout au long du processus pour réaliser leur projet.

Pour être admissibles, les ruelles non asphaltées doivent avoir une largeur supérieure à 4,1 mètres et être identifiées dans le guide d’aménagement de la Ville.

C'est sûr que c'est une mobilisation des citoyens. Il faut que le voisinage soit partie prenante dans ce projet communautaire. Il faut qu'on soit ensemble avec les voisins pour pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'un seul ne pourrait pas le faire, mais bien avec la participation de ses voisins. Il est possible de procéder à plusieurs aménagements. La seule restriction qu'il y a, c'est qu'il faut absolument que la ruelle ait un une largeur supérieure à 4,1 M , indique la conseillère municipale Sylvie Turgeon.

Après avoir ciblé le secteur Notre-Dame, le projet est élargi à toute la ville, ajoute l'élue.

C'est sûr qu'il y a eu des petites réticences au début, les projets ne sont pas arrivés. Et puis on avait quand même ciblé ce secteur du quartier Notre-Dame et il y a eu un petit peu de confusion aussi avec l'aménagement que la Ville devait faire et des projets qui pouvaient être présentés par les citoyens. Mais cette année, c'est ouvert à la grandeur de la ville , explique la conseillère.

« Les seules choses qu'il faut retenir, c'est que la ruelle, il faut qu'elle permette quand même la circulation des automobiles, des services d'urgence, le déneigement évidemment. » — Une citation de Sylvie Turgeon

L'an dernier, un seul projet a été retenu par la municipalité. La Ville doit d'abord analyser les propositions des citoyens avant de donner son aval.

La période pour déposer un projet de verdissement s’échelonne jusqu’au 15 mai.