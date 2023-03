Elle a occupé ce poste pendant 10 ans et a mené de nombreux dossiers importants pour la communauté acadienne.

C’est la fin d’un chapitre pour la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse.

Le président de la SNA Martin Théberge en compagnie du président français Emmanuel Macron, en novembre 2021. Photo : Société nationale de l'Acadie/David Beaudry

« C’est triste. C’est dommage de voir partir Marie-Claude parce qu'elle était si engagée, si présente, si impliquée, à toujours répondre oui à nos questions et à nos appels. Elle était avec nous en France en novembre 2021 lorsqu'on a rencontré le président Emmanuel Macron. » — Une citation de Martin Théberge, président de la Société nationale de l'Acadie

Dans un communiqué publié vendredi, la FANÉ a annoncé le départ de sa directrice générale. Sa dernière journée de travail sera le 24 mars.

Cette femme-là est un phénomène , selon Kenneth Deveau

Et comme l'explique le président de la FANÉ , Kenneth Deveau, Marie-Claude Rioux a laissé sa marque à la fédération.

Kenneth Deveau est le président de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Elle est omniprésente dans tous les dossiers! Cette femme-là est un phénomene. Le nombre de dossiers qu’elle peut jongler en même temps et assurer des suivis sur ses dossiers-là, c’est… Je pense à notre positionnement sur la Loi sur les langues officielles. On attend toujours la modernisation de la Loi sur les services en français en Nouvelle-Écosse pour assurer que la loi actuelle en Nouvelle-Écosse soit au même niveau que celle du fédéral et soit respectée , a-t-il commenté.

Et de tous les dossiers sur lesquels elle a travaillé, certains garderont une signification particulière pour Marie-Claude Rioux.

Encore plus près du cœur pour moi, c’est la région de Torbé, près du Cap-Breton. C’est l'arrivée de Torbé au sein de la fédération acadienne. L’appui donné à une région qui avait pratiquement disparu et qu’on ne connaît pas. La découverte de cette région-là, la découverte de la passion de la résilience de ces gens-là, des gens de Torbé, c’est franchement inspirant , a-t-elle exprimé.

Ce n’est qu’un au revoir à la communauté acadienne de la N.-É.

Bien que la prochaine personne qui prendra la direction générale de la FANÉ ne soit pas connue pour le moment, le processus de recherche du côté du conseil d'administration pourrait commencer dès la prochaine réunion, cette semaine.

Pour Marie-Claude Rioux, bien que cela marque la fin de son mandat avec la fédération, ce n’est qu'un au revoir à la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse.

Alors quand on regarde tout ça, c’est beaucoup de travail en 10 ans et c’est souvent des dossiers de longue haleine. C’est un peu essoufflant au bout du compte. Mais j’ai encore l’énergie, j’ai encore le goût, j'ai encore la passion et je vais aller la consacrer à une autre cause qui est tout aussi passionnante , a-t-elle mentionné.

Car Marie-Claude Rioux sera maintenant directrice générale du Centre d'orientation pour la prévention des agressions, un organisme national auquel elle entend consacrer autant d'énergie qu'à la défense de la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse.

D’après un reportage de Kheira Morellon