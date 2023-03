Le Manitobain James Reimer des Sharks refuse de porter un maillot à l’effigie de la Fierté

Le gardien de but des Sharks de San Jose, le Manitobain James Reimer, a fait parler de lui samedi en affirmant qu’il ne participera pas aux échauffements d'avant-match contre les Islanders de New York, en raison de la décision de l'équipe de porter des maillots sur le thème de la Fierté en soutien à la communauté LGBTQ.

Le gardien de but né au Manitoba, qui a fait ses débuts dans le hockey mineur dans la petite ville d'Arborg, a indiqué dans un communiqué samedi qu'il avait pris cette décision sur la base de ses convictions chrétiennes, ajoutant qu'il s'était toujours efforcé de traiter tout le monde avec respect et que les membres de la communauté LGBTQ devraient être les bienvenus dans le hockey.

Dans ce cas précis, j'ai choisi de ne pas soutenir quelque chose qui va à l'encontre de mes convictions personnelles, qui sont basées sur la Bible, la plus haute autorité dans ma vie , a souligné M. Reimer.

James Reimer est le deuxième joueur de la LNH , cette saison à refuser de participer aux échauffements avec des maillots sur le thème de la fierté.

Ivan Provorov, des Flyers de Philadelphie, a refusé de le faire en janvier.

En outre, les New York Rangers ont choisi de ne pas porter de maillots de la Fierté ou d'utiliser du ruban adhésif de la Fierté dans le cadre de leur soirée en janvier, bien qu'ils aient annoncé ce plan auparavant.

James Reimer ne devait pas débuter le match à domicile de samedi soir contre les Islanders de New York.

De son côté le club des Sharks de San Jose a déclaré dans un communiqué sa fierté d'accueillir laPride Night et que cet événement renforçait l'engagement de l'équipe en faveur de l'intégration.

Tout en promouvant ces normes, nous reconnaissons et acceptons les droits des individus à s'exprimer, y compris la façon dont ils choisissent d'exprimer leurs croyances, quelle que soit la cause ou le sujet , a reconnu l'équipe dans un communiqué. En tant qu'organisation, nous ne faiblirons pas dans notre soutien à la communauté LGBTQIA+ et nous continuerons à encourager les autres à s'engager dans un allié actif.

Le projet You Can Play , qui vise à promouvoir l'inclusion dans le sport, a fait part de sa déception face à la décision de James Reimer.

La religion et le respect ne sont pas en conflit, et nous sommes certainement déçus lorsque la religion est utilisée comme une raison de ne pas soutenir notre communauté , s’est indignée l'organisation.