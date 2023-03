Terminal de l’aéroport : la ministre Laforest veut conserver un revêtement en aluminium

L’aluminium a dû être abandonné sur le chantier mené par Cegerco. Une peinture spéciale, qui a fait monter la facture du projet a plutôt été utilisée, a expliqué en entrevue cette semaine le président de la Commission des finances de Saguenay, Michel Potvin.

Il y a eu des changements aussi de technologies. Ils devaient mettre de l’aluminium en revêtement, ça n’a pas fait. Ils ont mis une peinture spéciale qui a coûté pas mal cher, une centaine de milles , a-t-il expliqué, au sujet des dépassements de coûts de 1,5 M$ du projet.

Les coûts supplémentaires ont été causés principalement par un problème structural de la base de ciment de l’édifice, qui a dû être refaite entièrement.

La ministre Andrée Laforest s’est dite très surprise , par voie de communiqué, samedi après-midi, d’apprendre que le revêtement en aluminium prévu avait été abandonné, alors que le projet prévoyait de mettre en valeur le bois et l’aluminium sur le bâtiment.

Je ne peux pas concevoir que la Ville de Saguenay et le gouvernement du Québec investiront plus de 26 M$ dans la réfection et la mise à niveau des installations de l’aéroport sans intégrer du véritable aluminium au revêtement extérieur, comme il était prévu au début du projet , a-t-elle affirmé.

La ministre régionale, qui est également la députée de Chicoutimi, rappelle que Québec contribue au projet en versant 6,2 M$. Ottawa injecte pour sa part 4 M$, alors que Saguenay assume le reste de la facture.

La ministre se questionne sur les raisons qui ont mené à l’abandon de l’aluminium.

Est-ce que ce sont des raisons techniques, structurales ou financières qui empêchent l’utilisation de ce revêtement de l’aluminium. Je questionnerai pour que cela représente bien notre région , a ajouté Mme Laforest.