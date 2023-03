Agriculture en ville, une foire à Winnipeg pour sensibiliser à la consommation responsable

Au 2e étage de la Fourche à Winnipeg, ils étaient plus de 300 visiteurs à déambuler parmi les kiosques pour parler avec des acteurs manitobains du milieu agricole.

Pour les organisateurs, l'objectif de la foire est d'encourager les Winnipégois à consommer en toute conscience, en faisant plus attention à l'origine de leur nourriture.

Ainsi, l'Association des agriculteurs du Manitoba vante les mérites des produits locaux disponibles en grande variété dans la province. Elle rappelle que le Manitoba produit, entre autres, du canola, du blé, du bœuf ainsi que du porc.

D'ailleurs, cette foire permet aux familles de rencontrer des agriculteurs, afin de parler des enjeux liés au secteur. C'est le cas de la famille Rosario, installée depuis six ans à Winnipeg, dont le père, Angel Rosario, explique que c'est la première fois que sa famille assiste à l'événement .

« Je pense que cette foire est une opportunité pour que mes enfants puissent mieux connaître l'agriculture manitobaine. » — Une citation de Angel Rosario, père de famille winnipégois

Lors de sa visite, la famille a notamment rencontré un membre de l'organisation à but non lucratif qui représente les producteurs de bœufs du Manitoba, Trevor Sund. Ce dernier se réjouit d'être présent à la foire, car il trouve que de plus en plus de personnes de la ville sont déconnectées des réalités dans les ferme s.

C'est important en tant qu'agriculteur, de venir à la rencontre des gens de la ville pour échanger : je veux partager avec eux ma passion pour la nature et on peut tous apprendre les uns des autres , témoigne-t-il.

En plus de la visite des kiosques d'agriculteurs et des associations, il y avait des spécialistes de la santé agricole ainsi que des étudiants de l'Université du Manitoba qui ont également animé des sessions et des ateliers d'informations, autant pour les adultes que pour les plus petits.

Pour rappel, le Manitoba abrite 24 centres de recherche et de développement agroalimentaire.