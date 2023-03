Alors que nous, les huit conseillers municipaux, préférerions accomplir le travail pour lequel nous avons été élus par nos concitoyens, nous nous retrouvons plutôt à combattre le comportement chaotique et imprévisible de notre maire qui mène à la confusion et à la désinformation , a lu la conseillère Katie Neustater.

Cette déclaration commune survient après que le maire ait modifié des comités jeudi, enlevant certains conseillers de leurs positions sans les en informer, selon le conseil municipal.

« Contrairement aux commentaires publics du maire Reid Hamer-Jackson [jeudi], aucun conseiller que vous voyez devant vous aujourd'hui n'a jamais exprimé le désir d'être, je cite, "soulagé de notre charge de travail". Aucun conseiller n'a jamais exprimé qu'il était, je cite, "en quelque sorte dépassé". Aucun président n'a montré, je cite, "de manque d'engagement" ou n'a de conflit. »

La conseillère qualifie les propos du maire de mensonges flagrants . Le maire, lui, a défendu ses actions, assurant qu’il travaillait sur les nouveaux placements dans les comités depuis un bon moment .

Selon lui, les changements apportés aux comités étaient une chose positive , ajoutant qu'il a choisi des personnes avec de l’expérience pour les portefeuilles sur lesquels elles travailleront. Reid Hamer-Jackson regrette que des documents sur les nouveaux membres des comités aient été divulgués dans les médias, arguant que des ajustements peuvent être faits jusqu'au 28 mars.

En décembre, le maire s’était récusé d’une réunion de conseil pour toute sa durée, citant un conflit d'intérêts, ce qui avait laissé de nombreux observateurs perplexes.

Une résolution sera discutée mardi

Dans sa déclaration, le conseil municipal dit s’inquiéter que la situation impacte les citoyens.

Alors que nous, en tant que conseillers, avons été soumis à un manque de respect répété, à des violations des limites personnelles et professionnelles, à un comportement rabaissant et constamment perturbateur de la part du maire, nous avons été disposés à absorber l'impact au service de notre communauté et dans une tentative pour que les affaires de la Ville soient compromises le moins possible.

La conseillère Katie Neustater ajoute qu’il faut mettre une limite quand ce comportement erratique entrave directement [leur] capacité, en tant que représentants démocratiquement élus, à faire [leur] travail .

Mardi, le conseil tiendra une réunion spéciale pour discuter d’une résolution sur les problèmes auxquels les conseillers font face. De son côté, le maire considère qu'il faut mettre un terme à ces histoires dramatisées [drama, en anglais] et se remettre au travail.

Selon un avocat en droit municipal chevronné, Reece Harding, de nombreux gouvernements locaux ont du mal à s'entendre en Colombie-Britannique et cela peut se répercuter sur le personnel de la ville et d'autres entités du système municipal.

Selon lui, il faudrait davantage de commissaires à l'éthique à travers la province afin de fournir « une troisième partie neutre » qui peut aider à résoudre les conflits. À ce jour, seulement Surrey et Vancouver ont des commissaires à l'éthique.

Avec les informations de Courtney Dickson, Marcella Bernardo et Jenifer Norwell