Le RFF avait noté une importante hausse des inscriptions pendant la pandémie et un intérêt renouvelé pour des produits biologiques et d’origine locale. En Mauricie centre-du-Québec ( MCQ ), 1000 personnes s’étaient abonnées en 2020, comparativement à 800 en 2019. En 2022, ce sont 850 abonnements qui ont été vendus.

Florence Lefebvre St-Arnaud, copropriétaire de la ferme les Jardins Bio Campanipol, située en Mauricie, explique que la cadence des inscriptions a elle aussi ralenti.

La période d’inscription est ouverte depuis environ un mois et, comparativement à la même période l’année précédente, il y aurait 13 % moins d’inscriptions pour la MCQ . Cette situation est également vraie pour l’ensemble de la province, le RFF enregistre une baisse de 14 %.

La copropriétaire ne se dit toutefois pas très inquiète, puisqu’elle demeure convaincue que l’alimentation locale et diversifiée demeure une priorité pour les gens, autant que pour les fermiers et fermières.

« Pour nous, être fermiers et fermières, c’est plus que simplement cultiver des légumes. Au centre de nos ambitions, il y a un objectif plus grand qui nous anime; celui de contribuer à notre communauté et à un projet de société au service de l’intérêt collectif. »