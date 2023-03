Les baleines noires de l’Atlantique Nord passent plus de temps en eaux canadiennes

Les baleines noires de l’Atlantique Nord passent plus de temps dans les eaux canadiennes, selon une récente étude.

Un groupe de l’Université Dalhousie, à Halifax en Nouvelle-Écosse, a examiné les enregistrements de différents appels émis par les baleines de 2015 à 2017, afin de déterminer leur localisation dans les eaux canadiennes.

Delphine Durette-Morin, scientifique adjointe au Canadian Whale Institute — qui a travaillé sur cette étude alors qu’elle faisait sa maîtrise à Dalhousie — affirme que l’une des révélations les plus surprenantes de ces travaux est combien actives sont les baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent.

Photo prise en 2008 d'une baleine noire de l'Atlantique Nord qui a des cordages de pêche enroulés autour d'une de ses nageoires. Photo : Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, permis de recherche #932-1905/MA-009526 de la NOAA

Elles y séjournent pendant une grande partie de l’année, de mai à décembre, et non plus seulement durant les mois d’été.

« Leur présence continue est très importante, parce que cela suggère qu’elle utilise le détroit de Cabot comme corridor de migration de façon plus régulière. » — Une citation de Delphine Durette-Morin, scientifique adjointe au Canadian Whale Institute

Ces informations sont pertinentes pour mieux cibler les mesures de protection de cette espèce en voie de disparition.

Une étude étalée sur une période de deux ans

L’étude a été réalisée pendant deux ans à l’aide des microphones sous-marins appelés hydrophones, pour détecter les sons des baleines noires. De la baie de Fundy au Labrador, 13 planeurs acoustiques  (Nouvelle fenêtre) et 67 amarres ont été déployés.

Une baleine noire et son baleineau. Photo : Twitter/Clearwater Marine Aquarium

L’objectif de ces données, qui représentent l’équivalent de 20 000 jours d’enregistrements, était de déterminer les tendances dans leurs déplacements des baleines noires de l’Atlantique Nord et de comprendre quels sont leurs corridors migratoires.

Les principales causes de mortalité des baleines noires de l’Atlantique Nord sont liées à l’activité humaine : lorsqu’elles se retrouvent prises dans des cordages ou des équipements de pêche, ou lorsqu’elles sont victimes de collision avec des navires.

Population de baleines noires en déclin

Selon les recensements effectués en 2021, la population de baleines noires de l’Atlantique Nord ne serait plus que de 340 individus, comparativement à 348 en 2020.

En hiver, ces mammifères séjournent dans le sud-est des États-Unis, au large de la Floride et de la Georgie, avant de remonter vers le Canada.

Les constants changements dans les habitats qu’elles choisissent peuvent compliquer les efforts de conservation, lorsque ces déplacements sont mal compris.