Le diplôme avant la médaille : jouer au basketball pour lutter contre le décrochage

Plus de 200 élèves-athlètes du secondaire ont disputé un match de basketball contre des policiers et pompiers de la ville de Québec au PEPS de l’Université Laval.

Cet événement a été organisé par l’organisme Le diplôme avant la médaille (DAM), qui lutte contre le décrochage scolaire mais qui voulait aussi favoriser le vivre-ensemble à travers cette activité.

Oeuvrant depuis 10 ans dans le milieu scolaire, Béatrice Turcotte Ouellet, fondatrice et directrice générale de DAM constate que les besoins des élèves ont beaucoup changé ces dernières années.

« On voit avec la pandémie qu’il y a de plus en plus de difficultés scolaires, mais aussi de difficultés psychosociales, c’est-à-dire des jeunes qui vivent beaucoup d’anxiété. » — Une citation de Béatrice Turcotte Ouellet, fondatrice et directrice générale de DAM

Elle remarque aussi que la place du travail dans la vie des jeunes étudiants est grandissante.

C’est nouveau d’avoir des jeunes qui travaillent parfois 25 heures par semaine, c’est sûr que ça a un impact sur l'absentéisme à l’école et sur la réussite scolaire.

L’organisation en quelques chiffres 1164 élèves-athlètes soutenus depuis 2012

693 tuteurs bénévoles

44% des élèves-athlètes sont immigrants ou des enfants d’immigrants

98% ont obtenu leur diplôme ou poursuivent leurs études

92% réussissent leur année scolaire

Concilier les études et le sport, c’est possible

Des étudiants-athlètes du Rouge et Or ont pris part à l’initiative comme Sabrine Khelifi, qui est joueuse de basketball du Rouge et Or. Le sport a fait une différence dans sa vie académique.

Ça rejoint des valeurs qui me sont chères. Être étudiant et athlète, ce sont des aspects qui peuvent paraître différents mais ils sont vraiment conjoints parce que les deux te poussent à t’améliorer dans plusieurs sphères de ta vie.

Plusieurs étudiants livrent leur témoignage sur l'apport du sport dans leur vie académique. Photo : Radio-Canada / Alexandre Vallée-Roy

Plusieurs étudiants ont aussi livré des témoignages et donné des conseils pour bien concilier les études avec le sport.

Au début, j’avais pas trop envie de rester à l’école, admet Miguel Angel Ibarra Torres. J'étudiais pas beaucoup mais avec le sport et tout ça, ça m’a donné un petit boost pour rester à l’école, avoir des bonnes notes et continuer à faire mon sport.

Thanh-Son Trang le reconnaît, le sport est sa motivation. Pour avoir un bon futur, pour savoir ce que je vais faire plus tard.

D’autres activités similaires seront organisées au cours de la prochaine année, mais cette fois les jeunes pratiqueront le volley-ball et le soccer.

Selon des informations de Flavie Sauvageau