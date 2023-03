Vladimir Poutine en Crimée pour le 9e anniversaire de l’annexion

Vladimir Poutine (au centre), le gouverneur de Sébastopol, Mikhaïl Razvojaïev (à gauche), et le métropolite de Pskov et Porkhov, Tikhonov Chevkounov (à droite), ont visité samedi le centre d'art et d'esthétique pour enfants de Sébastopol, en Crimée.

Photo : AP