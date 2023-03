Une chasse plus permissive du cerf de Virginie pourrait être demandée dans la région

La section régionale de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs songe à demander au gouvernement de permettre une chasse plus permissive du cerf de Virginie au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L’organisation tenait son congrès annuel samedi à l'Hôtel Universel à Alma. La gestion de la population de cerfs de Virginie était au coeur des discussions.

Avec les changements climatiques, cette espèce serait plus présente dans la région, ce qui pourrait avoir un effet néfaste sur la population d'orignaux, en raison de parasites dont ils sont porteurs, comme la tique d’hiver.

Il peut y avoir une incidence aussi lorsqu’il y a une hausse des populations de chevreuils, ça peut amener à la baisse la population d’orignal. Donc, ici, on sait qu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’original, c’est le gibier de prédilection des chasseurs , explique le président de la section régionale de la fédération, Michel Bouchard.

Actuellement, seuls les mâles peuvent être récoltés et la chasse à la carabine n'est pas permise pour cette espèce et la fédération songe dans ce contexte à demander à Québec une chasse plus permissive.

C’est là-dessus qu’on se posait des questions ce matin, a-t-il ajouté, en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce qu’on veut vraiment augmenter la population de chevreuils dans la région avec les risques que ça apporte?

Deux cents cerfs de Virginie ont été récoltés dans la région pendant la période de chasse en novembre dernier.

Avec les informations de Jean-François Coulombe